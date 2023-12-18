Yunusemre Halk Eğitimi Merkezi (HEM) kursiyerleri, Gazze'deki vatandaşlar için kıyafet dikiyor. Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğünce hazırlanan proje çerçevesinde kursiyerler Gazze'de yaşayan vatandaşlar için 10 çeşit eşyanın dikimini gerçekleşti.MANİSA (İGFA) - Yunusemre Halk Eğitimi  Merkezi Müdürü Aysen Oğuz, "Yunusemre  Halk Eğitimi Merkezine bağlı tüm kurslarımızda görevli öğretmen ve kursiyerlerimiz ile Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğünce hazırlanan projeye  destek verdi. Öğretmenler ve kursiyerler yaklaşık 10 çeşit eşyanın dikimini gerçekleşti. Battaniye, bebek uyku tulumu, havlu, çamaşır, çorap, eldiven,mont ve eşofman takımı gibi en temel eşyalar var. Eşyalarımızı koli içerisine yerleştireceğiz. En kısa zamanda Gazze'ye yola çıkacak" dedi.

Yunusemre  Halk Eğitimi Merkezi Giyim Üretim Teknolojisi Öğretmeni Selda Özkan ise  kursiyerler ile birlik eşyaların dikimine devam ettiklerini söyledi.

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Selda Özkan " Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğünün  direktifleri doğrultusunda Gazze'de yaşayan vatandaşlarımıza eşya dikimi gerçekleştiriyoruz. Biz bu çalışmayı iki haftalık bir süre içerisinde gerçekleştirdik. İki hafta önce kurum müdürlerimiz ile yaptığımız toplantıda yapacaklarımız belirlendi. Toplantı sonucunda gerekli malzeme teminden sonra   battaniye, bebek uyku tulumu, havlu,  çamaşır, çorap, eldiven,mont ve eşofman takımı gibi en temel eşyaların dikimine başladık.Ürünler İl ve  İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından en kısa sürede Gazze'de yaşayan vatandaşlarımıza ulaştırılacaktır" dedi.  

Kursiyerler ise Gazze'de yaşayan vatandaşlar için  ellerinden geldiği sürece  çalışmalara devam edeceklerini söylediler.