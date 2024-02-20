Yunusemre İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü okul aile birliği başkanları ile toplantı gerçekleştirdi. Yunusemre İlçe Milli Eğitim Müdürü Yıldıray Demirtaş Başkanlığında gerçekleşen toplantıya Yunusemre İlçe Milli Eğitim Müdürleri Emel Bayer, Levent Çimen ve okul aile birlikleri başkanları katıldı.MANİSA (İGFA) - Manisa Yunusemre İlçe Milli Eğitim Müdürü Yıldıray Demirtaş yaptığı açıklamada "Bugün Yunusemre İlçemizde bulunan  okul aile birliği başkanlarımız ile bir araya geldik. Yunusemre İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüzün 3 yıllık faaliyetlerimizi değerlendirdik.  Okul aile birliği yönetmenliğinde yapılan değişiklikler, okulların kantin hizmetleri, okullarda hijyen, temizlik, okul binalarının kullanımları konusunda bilgiler  verdik" dedi.

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Toplantıda  ihtiyaçlar, çözüm önerileri ve eğitimin kalitesinin artırılmasına yönelik konular ele alındı ve soru-cevap  bölümü ile sona erdi.