İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri, Gaziemir'deki bir ev yangınına müdahale ederken yürekleri ısıtan anlar yaşandı. Dumandan etkilenen ve kalbi duran kediye kalp masajı yapan itfaiye erleri, onu yeniden hayata döndürdü.İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri, Gaziemir Atıf Bey Mahallesi'ndeki yangın ihbarı üzerine hızla bölgeye hareket etti. Ekipler, bir apartmanın üçüncü katında çıkan yangına müdahale ederken, ev sahibi içeride kedisinin kaldığını söyledi. İzmir İtfaiyesi, bir yandan yangını kontrol altına almak için çabalarken, diğer taraftan kediyi aramaya başladı. Kediyi bulduklarında kalbinin durduğunu fark eden itfaiye erleri, onu hayata döndürmek için dakikalarca kalp masajı yaptı. Ekipler, kedinin kendine gelmesiyle büyük bir sevinç yaşadı. Kediye temiz hava solunum cihazıyla hava veren ve su içiren ekipler, daha sonra hayvanı sahibine teslim etti. Veteriner hekime götürülen kedinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Sıkışan kirpiye su içirdiler Bir diğer kurtarma operasyonu da Konak Güzelyalı’da yapıldı. İhbar üzerine 40. Sokak’ta tel örgüler arasında sıkışan bir kirpinin imdadına İzmir Büyükşehir Belediyesi itfaiye personeli yetişti. Ekipler, sıkıştığı için hareket edemeyen kirpiye önce su içirdi, ardından telleri keserek hayvanın yeniden özgürlüğüne kavuşmasını sağladı.