Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 2023-2024 eğitim öğretim yılı GSB yurt başvuru sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Bakan Bak, "Yurt başvurularında yüzde 87’lik rakamla tarihimizin en yüksek rakamına ulaştık" dedi.ANKARA (İGFA) - Gençlik ve Spor Bakanı (GSB) Osman Aşkın Bak, yurt başvuru sonuçlarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Başvuruları 29 Ağustos-2 Eylül tarihlerinde gerçekleşen yurt yerleştirme sürecinin ilk aşamasının tamamlandığını belirten Bak, "Yapılan başvurular, 12 kamu kurumu tarafından dijital olarak analiz edildi. Titizlik ve hassasiyetle gerçekleştirilen yerleştirme sürecinde başvurusu geçerli sayılan öğrencilerimizi gelir, başarı ve sosyal durum kriterlerini esas alarak değerlendirdik ve buna göre dijital ortamda bir puanlama sırası oluşturduk. Bu sıralamayla öğrencilerimiz, kazandıkları okula en yakın yurda olmak üzere yerleştiler. Eğer o yurtta yer yok ise bir sonraki en yakın yurda yerleştirildiler." ifadelerini kullandı.

https://twitter.com/OA_BAK/status/1701918189649563742

Bak, yurt kapasitesinde geçen yıla oranla artış yaşandığına işaret ederek, "An itibarıyla 81 il, 260 ilçe ve KKTC'de olmak üzere 822 yurt ve toplam 950 bin yatak kapasitesi ile gençlerimizin hizmetindeyiz. Yapımı hızla devam eden yurtlarımız var; onların kısa süre içerisinde tamamlanacağı bilgisini de buradan paylaşmak istiyorum. Böylece kısa zaman içerisinde 1 milyon yatak kapasitesi hedefimize ulaşmış olacağız. 2002 yılında ülkemizde 190 yurt ve 182 bin 258 yatak sayısı ile hizmet verildiğini de yeri gelmişken hatırlatmak isterim." diye konuştu.

2023-2024 yılı yurt başvuruları ilk yerleştirme oranını paylaşan Bak, "İlk aşamada, yüzde 87'lik bir yerleştirme oranı ile yeni bir rekora imza attık. Bugüne kadarki en yüksek talebi almış olmamıza rağmen tarihimizin en yüksek yerleştirme oranına ulaştık. Öğrencilerimiz ve ailelerimiz sonuçlara e-devlet üzerinden ulaşabilirler" diye konuştu.

Bakan Bak, yedek yerleştirmelerin de hızla devam edeceğini vurguladı.