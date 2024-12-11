Ticaret Bakanlığı yurt dışı lojistik dağıtım ağları (YLDA) ve fuar alanı yapım desteğinin "Prefinansman" kapsamına alındığını bildirdi.ANKARA (İGFA) - Ticaret Bakanlığı tarafından yürütülen proje/program/statü bazlı destek programlarına yönelik, Prefinansman Sistemi ile firmaların finansman yükünü azaltmak ve kredi kabiliyetlerini artırmak amacıyla başvurularına ön onay/onay verilen şirketlere finansman ve teminat imkânı sağlandığı açıklandı.

Ticaret BAkanlığı'nın sosyal medya hesabında yer alan açıklamasında, Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş. (Türk Eximbank) ile İhracatı Geliştirme A.Ş. (İGE) arasında, ihracatçılara prefinansman imkânı sağlanması ve teminat desteği verilmesi için 26 Eylül 2022 tarihinde protokol imzalandı. 12 Mayıs 2023 tarihinde yapılan ek protokol ile protokoldeki şirket tanımları genişletildi, 21 Mayıs 2024 tarihinde yapılan ek protokol ile ise “Pazara Giriş Belgesi Desteği” de kapsam içine alındığı vildirildi.

Açıklamada ihracatın etkin ve kapsamlı akışını sağlamak, ihracatçılarımızın uluslararası tedarik ve dağıtım zincirlerine daha hızlı ve rekabetçi fiyatlarla nüfuz etmelerini temin etmek hedefi ile 5449 Sayılı “Yurt Dışı Lojistik Dağıtım Ağlarının Desteklenmesi Hakkında Karar” 20 Nisan 2022 tarihli ve 31815 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdiği belirtilirken, Yurt Dışı Dağıtım Ağları (YLDA) kapsamında 2 adedi Amerika, 3 adedi Avrupa merkezli olmak üzere 5 adet proje hayata geçirildiği belirtildi.Söz konusu Karar ile tedarik zincirinin önemli bir bileşeni olan yurtdışı lojistik ağların baştan sona bir sistem olarak ele alınıyor ve aşamalarına göre destekleniyor, bu sayede önemli pazarlardaki ihracatı sürekli kılınarak altyapı olanakları genişletiliyor. Bununla, yurtdışında teslimat sürelerinin 24 saatin altına inmesi, navlun maliyetlerinin azalması, hızlı gümrükleme ve doğru iade lojistiği ile müşteri memnuniyeti ve marka bilinirliği artırılması, kaliteli ve hızlı katma değerli hizmet sunumu ile Türkiye’nin rekabette öne çıkması amaçlandığı kaydedildi.

https://twitter.com/ticaret/status/1866717094760550443