Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) verilerine göre, Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi (YD-ÜFE) Mayıs 2025’te bir önceki aya göre yüzde 2,40, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 25,34 yükseldi. İmalat sektöründe yıllık artış yüzde 25,40, aylık artış ise yüzde 2,36 oldu.ANKARA (İGFA) - TÜİK, 2025 yılı Mayıs ayına ilişkin Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi (YD-ÜFE) verilerini açıkladı.

Endeks, bir önceki aya göre yüzde 2,40, Aralık 2024’e göre yüzde 15,81, Mayıs 2024’e göre yüzde 25,34 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 26,15 artış gösterdi.

Sanayi sektörlerinde yıllık bazda madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 22,08, imalat sektöründe yüzde 25,40 artış kaydedildi. Aylık bazda ise madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 4,66, imalatta yüzde 2,36 yükseliş gözlendi.

ANA SANAYİ GRUPLARINDA ARTIŞ

Ana sanayi gruplarının yıllık değişimlerinde ara malları yüzde 22,07, dayanıklı tüketim malları yüzde 30,80, dayanıksız tüketim malları yüzde 28,39, enerji yüzde 0,40 ve sermaye malları yüzde 30,73 arttı. Aylık değişimlerde ise ara malları yüzde 1,71, dayanıklı tüketim malları yüzde 1,98, dayanıksız tüketim malları yüzde 2,87, enerji yüzde 3,53 ve sermaye malları yüzde 2,83 artış gösterdi.

Veriler, yurt dışı piyasalarda üretici fiyatlarının özellikle imalat ve tüketim mallarında belirgin bir yükseliş trendinde olduğunu ortaya koydu.