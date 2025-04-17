Cumhurbaşkanlığı tarafından açıklanan Yargı Reformu Stratejisi ile e-Tebligat sisteminin yaygınlaştırılması, tebligat süreçlerinin sadeleştirilmesi ve usulsüz tebligatların önlenmesi hedefleniyor.İSTANBUL (İGFA) - Cumhurbaşkanlığı tarafından açıklanan ve 2025-2029 yıllarını kapsayan Yargı Reformu Stratejisi, Türkiye’deki tebligat süreçlerinde önemli değişikliklere kapı aralıyor. Reform kapsamında, tebligat işlemlerinin daha hızlı ve etkin yürütülmesi amacıyla usulsüz tebligatların önüne geçilecek, süreçler sadeleştirilecek ve zorunlu elektronik tebligat uygulaması genişletilecek.

Yeni düzenlemeler doğrultusunda, tüm kamu görevlileri e-Tebligat sistemine dahil edilecek. Böylece kamu kurumlarının kendi aralarında veya vatandaşlarla yürüttüğü tebligat işlemlerinde hız ve güvenilirlik artacak. Bunun yanı sıra, yurt dışında yaşayan vatandaşların Türkiye’ye giriş ve çıkışlarında elektronik tebligat adresi edinmesi zorunlu hale gelecek. Böylece, yurt dışında yaşayan vatandaşlar, Türkiye’den kendilerine gönderilen tebligatları e-Tebligat sistemi üzerinden alabilecekleri gibi, aldıkları tebligatlara da elektronik olarak kolayca yanıt verebilecek. Ayrıca, e-Tebligat adresi alma yükümlülüğü bulunan kişi ve kurumlar için dava ve icra takipleri gibi hukuki süreçlerde, elektronik tebligat kullanımı zorunlu hale gelecek. Bu sayede, tebligat işlemlerinde gecikmelerin önüne geçilecek ve hukuki süreçlerdeki zaman kaybı en aza indirilecek.

Cumhurbaşkanlığı tarafından açıklanan ve 2025-2029 yıllarını kapsayan Yargı Reformu Stratejisi, Türkiye’deki tebligat süreçlerinde önemli değişikliklere kapı aralıyor. Reform kapsamında, tebligat işlemlerinin daha hızlı ve etkin yürütülmesi amacıyla usulsüz tebligatların önüne geçilecek, süreçler sadeleştirilecek ve zorunlu elektronik tebligat uygulaması genişletilecek.

Yeni düzenlemeler doğrultusunda, tüm kamu görevlileri e-Tebligat sistemine dahil edilecek. Böylece kamu kurumlarının kendi aralarında veya vatandaşlarla yürüttüğü tebligat işlemlerinde hız ve güvenilirlik artacak. Bunun yanı sıra, yurt dışında yaşayan vatandaşların Türkiye’ye giriş ve çıkışlarında elektronik tebligat adresi edinmesi zorunlu hale gelecek. Böylece, yurt dışında yaşayan vatandaşlar, Türkiye’den kendilerine gönderilen tebligatları e-Tebligat sistemi üzerinden alabilecekleri gibi, aldıkları tebligatlara da elektronik olarak kolayca yanıt verebilecek. Ayrıca, e-Tebligat adresi alma yükümlülüğü bulunan kişi ve kurumlar için dava ve icra takipleri gibi hukuki süreçlerde, elektronik tebligat kullanımı zorunlu hale gelecek. Bu sayede, tebligat işlemlerinde gecikmelerin önüne geçilecek ve hukuki süreçlerdeki zaman kaybı en aza indirilecek.