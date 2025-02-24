Yeni haftanın ilk gününe ilişkin hava tahmin raporuna göre ülkenin; kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Karadeniz (Düzce ve Bolu hariç) ile Erzincan, Ardahan ve Sivas çevreleri ile Kayseri’nin kuzey ve doğusu ve Yozgat'ın doğusunun kar yağışlı, diğer yerlerin ise az bulutlu olması bekleniyor. Yurt genelinde buzlanma ve don ile sis ve pus olaylarına dikkat!ANKARA (İGFA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yeni haftanın ilk gününe ilişkin hava tahmin raporunu yayımladı.

Yapılan tahminlere göre Türkiye'nin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Karadeniz (Düzce ve Bolu hariç) ile Erzincan, Ardahan ve Sivas çevreleri ile Kayseri’nin kuzey ve doğusu ve Yozgat'ın doğusunun kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçmesi bekleniyor.

Yağışların, Karadeniz kıyılarında kuvvetli olması tahmin edilirken, rüzgarın da Akdeniz’in iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa), Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında batı ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

Yurt genelinde mevsim normallerinin altında seyredecek olan hava sıcaklıkların doğu ve iç kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı tahmin ediliyor.

Meteorolojik uyarılara göre de; kuzey, iç ve doğu kesimlerde kuvvetli olmak üzere Türkiye genelinde buzlanma ve don ile sis ve pus olayı bekleniyor.

Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunurken, vatandaşlardan kuvvetli olası durumlara karşı dikkati ve tedbirli olunması istendi.