TÜİK, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE)'nin Mart ayına ilişkin verilerini açıkladı.ANKARA (İGFA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)'nun Yİ-ÜFE Mart ayında yıllık yüzde 62,45, aylık oranda ise yüzde 0,44 artış gösterdi.

Sanayinin dört sektörünün yıllık değişimlerinde ise madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 80,42, imalatta yüzde 55,19, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 95,46 ve su temininde yüzde 95,48 artış olarak gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri; ara malında yüzde 46,96, dayanıklı tüketim malında yüzde 54,84, dayanıksız tüketim malında yüzde 85,23, enerjide yüzde 79,99 ve sermaye malında yüzde 51,86 artış olarak gerçekleşti.

YILLIK Yİ-ÜFE'YE GÖRE 17 ALT SEKTÖR DAHA DÜŞÜK, 12 ALT SEKTÖR DAHA YÜKSEK DEĞİŞİM GÖSTERDİ

Bu arada endeks verilerine göre yıllık en düşük artış; yüzde 1,99 ile kok ve rafine petrol ürünleri, yüzde 19,04 ile ana metaller, yüzde 30,93 ile metal cevherleri alt sektörlerinde gerçekleşti.

Buna karşılık diğer madencilik ve taş ocakçılığı ürünleri yüzde127,88, içecekler yüzde 122,07, diğer metalik olmayan mineral ürünler yüzde 103,85 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.

Sektörlere göre Yİ-ÜFE yıllık değişim oranları (%), Mart 2023 tablosuna şöyle yansıdı: