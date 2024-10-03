2024 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre %1,37 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre %33,09 artış ve on iki aylık ortalamalara göre %44,81 artış gösterdi.ANKARA (İGFA) - Sanayinin dört sektörünün yıllık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında yüzde43,59 artış, imalatta yüzde33,77 artış, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde17,01 artış ve su temininde yüzde48,70 artış olarak gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri; ara mallarında yüzde32,70 artış, dayanıklı tüketim mallarında yüzde37,95 artış, dayanıksız tüketim mallarında yüzde44,38 artış, enerjide yüzde11,89 artış ve sermaye mallarında yüzde36,55 artış olarak gerçekleşti.

Yİ-ÜFE İMALAT ÜRÜNLERİNDE AYLIK yüzde1,25 ARTTI

Yıllık en yüksek artış yüzde57,25 Metal cevherlerinde gerçekleşti.

Sanayinin dört sektörünün aylık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında yüzde1,83 artış, imalatta yüzde1,25 artış, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde2,28 artış ve su temininde yüzde1,95 artış olarak gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının aylık değişimleri; ara mallarında yüzde1,27 artış, dayanıklı tüketim mallarında yüzde1,70 artış, dayanıksız tüketim mallarında yüzde1,70 artış, enerjide yüzde0,45 artış ve sermaye mallarında yüzde1,89 artış olarak gerçekleşti.

