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Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Akdeniz kıyıları ile Sinop, Samsun, Ordu ve Şanlıurfa çevrelerinin yağmurlu, Marmara'nın kuzey ve batısı, Akdeniz'in iç kesimleri, Güneydoğu Anadolu ile Karaman, Bitlis, Hakkari ve Şırnak çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Marmara, Kıyı Ege ve Doğu Akdeniz'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.ANKARA (İGFA ) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü olarak yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Akdeniz kıyıları ile Sinop, Samsun, Ordu ve Şanlıurfa çevrelerinin yağmurlu, Marmara'nın kuzey ve batısı, Akdeniz'in iç kesimleri, Güneydoğu Anadolu ile Karaman, Bitlis, Hakkari ve Şırnak çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Marmara, Kıyı Ege ve Doğu Akdeniz'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu bölgelerde yer yer pus ve sis ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

HAVA SICAKLIĞI: Sıcaklıkların kuzey ve iç kesimlerde mevsim normallerinin 1-3 derece altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara, Kıyı Ege ve Doğu Akdeniz'de kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

UYARILAR

KUVVETLİ RÜZGAR VE FIRTINA UYARISI: Rüzgarın; Marmara, Kıyı Ege ve Doğu Akdeniz'de kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-80 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Çok bulutlu, bölgenin kuzey ve batısının yağmur ve karla karışık yağmur, yükseklerinin yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde Trakya ile bölgenin güneydoğusunda buzlanma ve don olayı bekleniyor.

EDİRNE °C, 5°C

Çok bulutlu

İSTANBUL °C, 5°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri yer yer karla karışık yağmurlu

KIRKLARELİ °C, 3°C

Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

KOCAELİ °C, 6°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri yer yer karla karışık yağmurlu

EGE

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Rüzgarın; Kıyı Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

AFYONKARAHİSAR °C, 2°C

Parçalı ve çok bulutlu

DENİZLİ °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu

İZMİR °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu

MANİSA °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu

AKDENİZ

Çok bulutlu, bölgenin kıyılarının yağmur ve sağanak yağışlı, iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Doğu Akdeniz'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ADANA °C, 12°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 14°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

HATAY °C, 5°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

MERSİN °C, 13°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, Karaman çevreleri ile Konya'nın güney ilçelerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ANKARA °C, 3°C

Parçalı ve çok bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 3°C

Parçalı ve çok bulutlu

KARAMAN °C, 1°C

Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

SİVAS °C, 1°C

Parçalı ve çok bulutlu

BATI KARADENİZ

Çok bulutlu, Sinop çevreleri ile Kastamonu kıyılarının yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.

BOLU °C, 2°C

Çok bulutlu

DÜZCE °C, 6°C

Çok bulutlu

SİNOP °C, 9°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

ZONGULDAK °C, 7°C

Çok bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Çok bulutlu, Samsun ve Ordu çevrelerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

RİZE °C, 8°C

Çok bulutlu

SAMSUN °C, 8°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

TOKAT °C, 3°C

Çok bulutlu

TRABZON °C, 8°C

Çok bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde Bitlis, Hakkari ve Şırnak çevrelerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor. Bölgenin kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

AĞRI °C, 0°C

Parçalı ve çok bulutlu

ERZURUM °C, -3°C

Parçalı ve çok bulutlu

MALATYA °C, 3°C

Parçalı ve çok bulutlu

VAN °C, 0°C

Parçalı ve çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve karla karışık yağmurlu, yükseklerinin yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 7°C

Çok bulutlu, gece saatlerinde karla karışık yağmurlu, yüksekleri yer yer kar yağışlı

GAZİANTEP °C, 4°C

Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

MARDİN °C, 5°C

Çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

ŞANLIURFA °C, 8°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

DENİZLERDE HAVA

Kuzey Ege’de tam fırtına; Batı Karadeniz, Marmara, Güney Ege ve Doğu Akdeniz'de fırtına; Batı Akdeniz’de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.

KARADENİZ

Hava Durumu: Çok bulutlu, Batı ve Orta Karadeniz’in aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, Rüzgar: Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 5 ila 7, batısı 6 ila 8; Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusu güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, batısı 2,0 ila 3,0 m yer yer 3,5 m; Görüş: İyi, yağış anında orta.

MARMARA

Hava Durumu: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde, Dalga: 2,0 ila 3,0 m; Görüş: İyi, yağış anında orta.

EGE

Hava Durumu: Çok bulutlu, Kuzey Ege'nin yağmur ve sağanak yağışlı, Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 8 ila 10, gece saatlerinden itibaren 7 ila 9; Güney Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8, güneyi 5 ila 7 kuvvetinde, Dalga: 4,0 ila 5,0 m, Güney Ege'nin güneyi 2,0 ila 3,0 m; Görüş: İyi, yağış anında orta; fırtına anında zayıf.

AKDENİZ

Hava Durumu: Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 5 ila 7, batısı 4 ila 6; Doğu Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 5 ila 7 yer yer 8 kuvvetinde, Dalga: 2,0 ila 3,0 m, doğusu yer yer 3,5 m; Görüş: İyi, yağış anında orta.

VAN GÖLÜ

Hava Durumu: Çok bulutlu; Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, akşam saatlerinden itibaren 4 ila 6 kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,75 m, akşam saatlerinden itibaren yer yer 1,0 m; Görüş: İyi.