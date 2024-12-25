Hava sıcaklıklarının yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği bugün Meteoroloji'den belirli bölgeler için kuvvetli yağış ve fırtınanın yanı sıra buzlanma ve çığ uyarıları geldi.ANKARA (İGFA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 25 Aralık Çarşamba gününe ilişkin hava tahmin raporunu yayımladı.

Yapılan son tahminlere göre Türkiye genelinin çok bulutlu, Marmara'nın güney ve batısı, Ege, (Hatay ve Osmaniye dışında) Akdeniz, İç Anadolu’nun güney ve batısı ile Batı Karadeniz ve Güneydoğu Anadolu'nun batısının yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Ege'nin güney kıyıları, Doğu Akdeniz'in batısı ve Batı Akdeniz'de kuvvetli olması beklenen yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Ege ve Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, Batı Karadeniz'in yükseklerinde ve Akdeniz'in Toroslar kesiminde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görülmesi bekleniyor.

Rüzgarın genellikle güney yönlerden orta kuvvette, İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu ve Karadeniz’in iç kesimlerinde kuvvetli ve yer yer fırtına (50-70 km/saat); yarın (Çarşamba) zamanla Marmara Bölgesi ve Kuzey Ege kıyılarında kuzeydoğu yönlerden orta ve yer yer kuvvetli (40-70 km/sa) esmesi beklenirken, Türkiye'nin doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı konusunda da uyarılar yapıldı.

Buzlanma ve çığ uyarısında bulunan Meteoroloji; Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesine karşı dikkatli ve tedbirli olunmasını istedi.

Meteoroloji ayrıca Ege'nin güney kıyıları, Doğu Akdeniz'in batısı ve Batı Akdeniz için 'kuvvetli yağış'; güney güneydoğu yönlerden İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu ve Karadeniz’in iç kesimlerinde kuvvetli ve yer yer fırtına (50-70 km/saat); öğle saatlerinden sonra zamanla Marmara Bölgesi ve Kuzey Ege kıyılarında kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli (40-70 km/sa) esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı 'kuvvetli fırtına' yönünde de uyarılarda bulundu.