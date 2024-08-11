Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı ülke genelinde havanın mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam etmesi beklenirken, Meteoroloji günlük hava tahmininde Marmara’nın güneyi ile Kuzey Ege kıyıları için 'kuvvetli rüzgar' uyarısında bulundu.ANKARA (İGFA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü 11 Ağustos Pazar gününe ilişkin günlük hava tahmin raporunu yayımladı.

Yapılan değerlendirmelere göre Türkiye'nin kuzey ve iç kesimleri ile Akdeniz bölgesinin iç ve doğu kesimlerinin parçalı bulutlu, Akdeniz’in Toroslar mevkii, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Tokat, Kars, Ardahan, Ağrı, Iğdır, Osmaniye, Kahramanmaraş'ın batısı, Hatay'ın kıyı kesimleri, Erzurum'un güney ve doğusu, Van'ın kuzey ve doğusu, Kırklareli'nin Karadeniz'e bakan kıyı kesimleri ile Tekirdağ'ın doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Marmara’nın güneyi ile Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, Türkiye'nin genelinde mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise genellikle kuzeyli, öğle saatlerinden sonra Akdeniz kıyıları ve güneydoğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara’nın güneyi ile Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

Öte yandan Meteoroloji'nin günlük hava tahmininde kuvvetli rüzgar uyarısı da yer aldı. Buna göre rüzgarın Marmara’nın güneyi ile Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği kaydedildi.