Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre, yurt genelinde parçalı ve yer yer çok bulutlu bir hava bekleniyor.ANKARA (İGFA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü 16 Temmuz Çarşamba gününe ilişkin hava tahmin raporunu yayımladı. Buna göre, özellikle Batı ve Orta Akdeniz’in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun güney ve batısı, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun batısı ile bazı illerde (Kütahya, Denizli, Afyonkarahisar, Nevşehir, Yozgat, Bolu, Erzurum, Kars, Ardahan, Aydın ve Muğla'nın iç kesimleri) yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Yağışların, Doğu Karadeniz (Giresun hariç), Erzincan, Ardahan, Gaziantep ve Kilis çevreleri ile Erzurum'un kuzey kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olacağı öngörülüyor. Vatandaşların sel, su baskını ve ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olmaları istendi.

Batı kesimlerde sıcaklıkların mevsim normalleri üzerinde, diğer bölgelerde ise normaller civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Rüzgarın; Marmara’nın güneybatısı ve Kuzey Ege kıyılarında kuzey yönlerden, Hakkari çevrelerinde ise güney ve güneybatı yönlerden saatte 40-60 km hızla kuvvetli esmesi bekleniyor. Olumsuz hava koşullarına karşı dikkatli olunması önerildi.

Toz Taşınımı Uyarısı

Doğu Anadolu’nun güneyi ile Güneydoğu Anadolu’da toz taşınımı görülmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.