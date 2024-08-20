Yalova, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün şehre gelişinin 95. yıl dönümünü unutulmaz bir etkinlikle andı. Yürüyen Köşk’te düzenlenen törende, Atatürk’ün Yalova’ya bıraktığı miras konuşmacılar tarafından bir kez daha hatırlatıldı. Başkan Mehmet Gürel, Yürüyen Köşk ile ilgili bir müjdeyi de dile getirdi.YALOVA (İGFA) - Yalova'da düzenlenen etkinliğe Yalova Belediye Başkanı Mehmet Gürel’in yanı sıra; Yalova Valisi Dr. Hülya Kaya, Vali Yardımcısı Deniz Pişkin, CHP Yalova Milletvekili Tahsin Becan, CHP Yalova İl Başkanı Erdem Doğancı, CHP Yalova merkez İlçe Başkanı Kemal Sürel, Çiftlikköy Belediye Başkan Adil Yele, Yalova Belediye Başkan Yardımcıları Aytaç Mutlu, Mesut Tutuğ, Murat Tiryaki, Ömür Bayar ve Hatice Öncü Yürekkorkutan, Yalova Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Başkanı Sebeha Bektaşoğlu, Atatürkçü Düşünce Derneği Yalova Şubesi Başkanı Vildan Alkış ve misafirler katıldı.

Program, Yalova Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Başkanı Sebeha Bektaşoğlu’nun açılış konuşmasıyla başladı. Bektaşoğlu, Atatürk’ün Yalova’ya yaptığı ziyaretlerin önemini vurgulayarak, bu tür etkinliklerin genç nesillere Atatürk’ün vizyonunu aktarmada büyük rol oynadığını ifade etti.

Atatürkçü Düşünce Derneği Yalova Şubesi Başkanı Vildan Alkış ise Atatürk’ün Yalova’ya duyduğu ilgi ve önemden bahsederek burada aldığı önemli kararlardan devlet büyüklerini Yalova’da ağırlamasından ve şehri adeta ülkenin ikinci başkenti gibi kullandığına değindi.

“Bugün çok özel bir gün sebebiyle burada bir araya gelmiş bulunmaktayız” diyerek sözlerine başlayan Yalova Belediye Başkanı Mehmet Gürel ise, Türk mareşal, devlet adamı, yazar, Türk Kurtuluş Savaşı’nın başkomutanı, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ve ilk Cumhurbaşkanı, Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 1929’da ilk defa Yalova’ya gelişinin 95. yıl dönümünü bir kez daha büyük bir gururla kutladıklarını söyledi. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ilk ziyaretinden, 1 Şubat 1938 tarihinde son kez Yalova’dan ayrılışına kadar, bu topraklara değer vererek “Yalova Benim Kentimdir” diyecek kadar çok sevdiğini ifade eden Başkan Gürel, "Şifalı sularından, temiz havasından faydalanmış, çok kısa süre içinde Yalova’nın kalkınması adına birçok yenilik yapmıştır. Bununla da kalmamış, Türkiye’den ve dünyadan birçok değerli devlet adamını, burada ağırlamış ve ülke yönetimi, eğitim ve kültür alanında ilk adımları şehrimizde atmış ve ilk kararlarını burada almıştır. Bugün üzerine bastığımız bu topraklarda, Türkiye Cumhuriyeti’nin temelleri atılmış, burada yaptığı çalışmalar sırasında Türk Dil Kurumu’nu ve Türk Tarih Kurumu’nu kurmuştur. Koyunculuk ve tarımla ilgili çalışmaları burada yapmıştır. Yalova’yı sağlıklı yaşamın başkenti yapmak için uğraşmış, modern cumhuriyetin tüm planlamalarını burada yapmış, kendi elleriyle imar planlarını çizmiştir. Yaptığı imar planlaması çalışmalarında da çevrecilik hususuna dikkat çeken çalışmalar yapmıştır. Bunların en belirgin örneği çevrecilik abidesi olan Yürüyen Köşk’ümüz bu özelliği ile günümüze kadar gelmiştir. Şu an önünde bulunduğumuz Yürüyen Köşk’ün hikâyesiyle tüm dünyaya verdiği mesaj, şehrimizin hatta ülkemizin sınırlarını aşmıştır” diye konuştu.

BAŞKAN GÜREL, YÜRÜYEN KÖŞK HAKKINDA MÜJDE VERDİ

Başkan Mehmet Gürel, konuşması sırasında Yürüyen Köşk ile ilgili bir müjdeyi de dile getirdi. Başkan Gürel, “Yürüyen Köşk’ün bahçe alanını daha da büyüteceğiz. Daha önceki yıllarda yemeklerin yapılması için kullanılan binayı ve etrafındaki bu muhteşem ağaçları görüyorsunuz. Otopark olarak kullandığımız alanın arkasındaki ağaçları da bu alanın içine katacak şekilde bir düzenleme yapmaya gayret ediyoruz. Mutfak olarak kullanılan müştemilatı da içine katacak şekilde yapacağımız düzenleme ile mevcut Yürüyen Köşk alanı 7, 8 kat büyüyecek” dedi.