Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Engelliler Haftası sebebiyle SGM'de gerçekleştirilen "Engelliler Şenliği" etkinliğinde 'engelsiz' yüreklerle bir araya geldiği etkinlikte, "Engel bedende olabilir ancak fikirlerde olmamalı. Hiçbirimiz nerede, nasıl dünyaya geleceğini seçemez. Onlar bizim canımız, cananımızdır. Unutmayalım ki hepimiz son nefesimize kadar engelli adayıyız" ifadelerini kullandı.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Engelli Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından 10-16 Mayıs Engelliler Haftası kapsamında düzenlenen "Engelliler Şenliği" etkinliğine katıldı.

Sosyal Gelişim Merkezi’nin (SGM) bahçesinde Büyükşehir’in gelenekselleşen etkinliğinde özel gereksinimli bireyler ve aileleri arasında şenlik havası oluştu, yapılan aktiviteler yüzlerde tebessüme dönüştü.

ALEMDAR ONLARI DİNLEDİ

Kurulan stantlarda yapılan özel etkinliklere eşlik eden engelsiz yüreklerin mutlulukları ise görülmeye değerdi. Gençlerle ve aileleriyle sohbet eden, hatırlarını soran Başkan Alemdar, dilek ve talepleri dinledikten sonra katılımcılarla günün anısına hatıra fotoğrafı çekildi.

"FİKİRLER ENGELLERE TAKILMASIN"

Alemdar, "Cumhurbaşkanımız bedenin değil, fikirlerin engellere takılmaması gerektiğini ortaya koyarak ilk defa yasal düzenlemeyi yapmış, engelli kardeşlerimizin canımız, cananımız olduğunu ortaya koymuştur. Sizler bizim canımızsınız. Hiç birimizin seçme hakkı yok. Kimden, nerede, nasıl dünyaya geleceğimizi seçme hakkına sahip değiliz. Bu yüzden onların hayatı için bizim fedakarlıklarımız çok önemli" dedi.

"HEPİMİZ ENGELLİ ADAYIYIZ"

Özel gereksinimli bireylerin ailelerine seslenen Başkan Alemdar, "SGM'yi kuranlardan Allah razı olsun. Bu fikri ortaya koyan, emek sarf eden, çalışan herkesten Allah razı olsun. Sizler de buraları boş bırakmayıp evlatlarınızın yanında oluyor, bu farkındalığı güçlendiriyorsunuz. Onlara gözünüz gibi bakarak dinimizin bize emrettiklerinden taviz vermiyorsunuz. Geçici bir dünyada yaşıyoruz, unutmayalım ki her birimiz son nefesimize kadar bir engelli adayıyız." ifadelerini kullandı.

Engelli aileleri ve yakınları, etkinlik ve anlamlı ev sahipliği için Büyükşehir'e teşekkür etti.