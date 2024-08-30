Sakarya'da 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı vatandaşlarla bir arada kutlayan Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, "Kanıyla, canıyla bu vatanı bize yurt edenlere minnet borçluyuz. 102 yıl önce vatan toprağını kanıyla sulayıp fedakârlık yapan tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz" dedi.

SAKARYA (İGFA) -Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, 102 yıl önce Büyük Taarruz’da Dumlupınar'da yazılan destanın yıl dönümünde 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı vatandaşlarla bir arada kutladı.

SAKARYA'YI SELAMLADILAR

Sakarya Valiliği'nde gerçekleştirilen çelenk sunma töreninde İstiklal Marşı okundu, Türk Bayrağı göndere çekildi. Alemdar, daha sonra Sakarya Valisi Yaşar Karadeniz ve Garnizon Komutan Vekili Piyade Albay Ramazan Sedat Baş'la birlikte "bayram tebriği" gerçekleştirdi.

Alemdar ve protokol üyeleri daha sonra Atatürk Bulvarı'nda başlatan geçit törenine katıldı. Vali, garnizon komutanı ve Başkan Alemdar bulvarda Türk Askeri'nin, kurum ve kuruluşların gerçekleştirdiği rengarenk törende araç üzerinden halkı selamladı.

BAYRAM COŞKUSUNA ORTAK OLDU

Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası'nın çaldığı marşlar eşliğinde yapılan törende elinde Türk Bayraklarıyla bayramın coşkusunu yaşayan vatandaşlarla bir araya gelen Alemdar, günün anısına fotoğraflar çekilerek yaşanan sevinci paylaştı.

"ONLARIN VATAN SEVGİSİ HİÇBİR ZAMAN SINIR TANIMADI"

Coşkuya ortak olan Başkan Alemdar, "Kanıyla, canıyla bu vatanı bize yurt edenlere minnet borçluyuz. O'nlar geri dönmeyi düşünmediler. Başta başkomutan Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Sakarya boyunca, Dumlupınar'da, Eskişehir'de destan yazan kahraman ecdadımız Ay Yıldızlı Bayrağı'mızı bu coğrafyada hâkim kıldı. Kanı toprağıyla sulayan binlerce nefer vardı. Göğüslerdeki iman ve vatan sevgisi, hiçbir zaman sınır tanımadı. Bu yüzden bugün evlatlarımızla, torunlarımızla kol kola bu meydanlarda sevinçle bayramı kutlayabiliyorsak, bu büyük bir kahramanlığın eseridir. Memleketimizde ve vatanın dört bir köşesinde bu coşku hiç eksilmesin. Tüm şehitlerimizi saygı, dua, rahmetle anıyoruz" dedi.

102 YIL ÖNCESİNE AİT FOTOĞRAFLAR

Daha sonra Ofis Sanat Merkezi’nde Büyükşehir tarafından düzenlenen "Zafere Giden Yol" isimli fotoğraf sergisine Vali Yaşar Karadeniz, Garnizon Komutan Vekili Piyade Albay Ramazan Sedat Baş, MHP Milletvekili Muhammed Levent Bülbül ve MHP İl Başkanı Oğuz Alkaş ile birlikte katılan Alemdar, 1 asır önce yazılan büyük destanın o dönemde kayda alınan fotoğraflarını inceledi.

Sergide Türk Tarih kurumunun arşivinde yer alan Kütahya Eskişehir Meydan Muharebesi'nden başlayıp Sakarya Meydan Muharebesi ve Büyük Taarruz günlerine kadar en özel fotoğraflar yer aldı.