Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, İtfaiye Teşkilatı’nı ziyaretinde itfaiye erlerinin İtfaiye Haftası'nı kutlarken, "Sakarya itfaiyesi eğitimli, birikimli, afet anında canını hiçe sayarak mücadele eden başarılı bir teşkilattır. Her biriniz hayat kurtarırken, kendi canını tehlikeye atarak büyük fedakârlık yapıyor. Bu işin kıymetini gözümle gören biri olarak teşkilatımızın güçlenmesi için gereken neyse yapacağımızı ifade ediyorum. Allah hepinizden razı olsun" dedi.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, 24 Eylül-1 Ekim İtfaiye Haftası'nda şehrin merkezinde bulunan İtfaiye Teşkilatı’nı ziyaret ederek şehrin ateş savaşçılarıyla bir araya geldi, tebriklerini iletti.

ALEMDAR TEBRİK ETTİ

Şehrin dört bir yanında yangına müdahale, arama kurtarma, afet yönetimi konusunda nefes kesen bir mücadele ortaya koyan itfaiye erlerine ve İtfaiye Daire Başkanı Vedat Selamet'e gösterilen özveri sebebiyle teşekkür eden Başkan Alemdar, zorlu müdahaleleri gözüyle gören biri olarak İtfaiye Teşkilatı ile gurur duyduğunu ifade etti.

Hayat kurtarmak isterken, kendi hayatlarını tehlikeye atan her bir itfaiye erine müteşekkir olduğunu belirten Başkan Alemdar, Sakarya'nın İtfaiye Teşkilatı'nı güçlendirmek için gerekli adımları tek tek atacaklarını söyledi.

"SİZİNLE GURUR DUYDUĞUMU HEP SÖYLÜYORUM"

Başkan Alemdar şöyle dedi: "Sakarya itfaiyesi uzun yıllardır takip ettiğimiz, bildiğimiz, eğitimli, birikimli ve her türlü risk alarak en az hasarla afeti atlatmanın hesabını yapan bir teşkilattır. Bu durumu bizzat son yangınlarda takip ederek gördük. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Özellikle Hendek’teki başarınızı tebrik ediyorum. Allah razı olsun. Orada yaralanan arkadaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. İtfaiyecilik Haftanızı kutluyorum. Sizlerle gurur duyduğumu ifade etmek istiyorum. Bunu her yerde söylüyorum. Birliğiniz beraberliğiniz daim olsun."

"HAYAT KURTARIRKEN HAYATINIZI TEHLİKEYE ATIYORSUNUZ"

İtfaiyenin Sakarya'nın güvenli bir şehir olmasının teminatı olduğunu kaydeden Başkan Alemdar, "Belediyemizin en önemli birimlerinden birisi itfaiyedir. Siz hayat kurtarma mücadelesi verirken kendi canınızı tehlikeye atıyorsunuz. Bunu gören biri olarak işinizin ne kadar kıymetli olduğunu biliyorum. Bu şehir afette, olumsuz durumlarda eğer güvenli bir yer ise teminatı sizsiniz. 69 araç, 305 itfaiye eri, 19 istasyonla 4 bin 812 kilometrekarede hizmet veren itfaiye teşkilatımızın altyapısını güçlendirmek için gereken neyse onu yapacağız. Binalarımızı ve envanterimizi yenilemek için hazırlık içindeyiz. Kuzey sahillerindeki mücadeleyi yakından gördüm, başarıyla bitirdiler. Allah hepinizden razı olsun" dedi.

ATEŞ SAVAŞÇILARININ 8 AYI

12 grup amirliği, 7 müfreze olmak üzere 19 istasyonla 24 saat pür dikkat hizmet veren Büyükşehir İtfaiyesi, 2024 yılının ilk 8 ayında 6 bin 149 vakaya müdahale etti, 2 binden fazla kişiyi nefes kesen çalışmalarla alevler arasından alıp kurtardı ve binlerce kişiye yangına müdahale ile kurtarma eğitimleri verdi.