Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, üniversitelilerin takip ettiği belediye meclis toplantısında gençlere tavsiyelerde bulunarak, “İstiyoruz ki bizim gençliğimiz kendisini geleceğe hazırlasın. Her alanda kendini geliştirsin. Gençler; hayallerinizin, hedeflerinizin peşinden koşun. Zorlayın, araştırın, sorgulayın” dedi.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümü öğrencileri, Büyükşehir Belediyesi Aralık Ayı Olağan Meclis Toplantısı'nı takip etti.

Alemdar karşıladı

Şehrin siyasetini, yönetimini ve meclis usulünü tanıyan, merak ettikleri sorulara cevap bulan üniversiteöğrencileri, meclis sonrası Başkan Yusuf Alemdar’la da görüştü.

Kendilerine ayrılan bölümde meclisi takip eden gençler, alınan kararları yerinde inceleyerek böyle bir fırsatı sunduğu için Başkan Alemdar'a teşekkür etti.

"Hayallerinizin peşinden koşun"

Alemdar, gençlere "bir hikayeniz olsun" tavsiyesini yineledi ve şöyle dedi: "Hikâye yazmak sadece deftere birşeyler karalamak değildir. Hikâye yazmak başarılarınız ile vermiş olduğunuz mücadele ile imkanlar veya imkansızlıklar içerisinde hayallerinize kavuşmaktır. Biz istiyoruz ki bizim gençliğimiz kendisini geleceğe hazırlasın. Her alanda kendini geliştirsin. Gençler; hayallerinizin, hedeflerinizin peşinden koşun. Zorlayın, araştırın, sorgulayın. Ben istemiyorum diyerek kenara çekilmeyin.”