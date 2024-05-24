Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, şehrin tüm paydaşlarını büyük final öncesi Sakaryaspor için düzenlenecek birlik yemeğine davet ederek, “Önümüzde son 90 dakika var ve tarihi bir şampiyonluk kutlayacağız. Tüm STK'larımzı, iş insanlarımızı ve şehrin tüm dinamiklerini bu buluşmaya katılarak Sakaryaspor etrafında kenetlenmeye davet ediyorum" dedi.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Sakaryaspor'un Adana'da oynayacağı ve Süper Lig'e çıkış için son maç öncesi düzenlenecek olan birlik yemeği öncesi çağrıda bulundu. Şehrin önemli isim, kurum ve kuruluşları “Sakayaspor'a destek yemeğinde” tek yürek olacak.

“SAKARYASPOR'A SÜPER LİG YAKIŞIR”

Başkan Yusuf Alemdar, tüm Sakarya'yı yeşil-siyahın etrafında kenetlenmeye, tek yürek halinde takıma destek olmaya davet ederek, destek yemeğine katılım çağrısı yaptı. Alemdar, Süper Lig yolundaki son 90 dakikada Sakaryaspor'a en güçlü desteğin verilmesi gerektiğine vurgu yaparak "Haydi Sakarya, sana Süper Lig yakışır" ifadelerini kullandı.

“TARİHİ BİR ŞAMPİYONLUK KUTLAYACAĞIZ”

Bu buluşmanın şehrin Sakaryaspor etrafında kenetlenmesi adına çok önemli olduğunu ifade eden Başkan Alemdar, "Sakaryasporumuzun Süper Lig hasreti inşallah 30 Mayıs’ta sona erecek. Hep birlikte tarihi bir şampiyonluk kutlayacağız. Buna yürekten inanıyorum. Şehir olarak Sakaryaspor’un şampiyonluğuna inanıyoruz. Takımımıza, teknik heyetimize ve camiamıza güveniyoruz. Bize düşen Sakaryaspor’un yanında olmak, takımımızın etrafında kenetlenmektir. Yönetimimizle, sporcularımızla, iş dünyamızla, sivil toplum kuruluşlarımızla, medya ve taraftarlarımızla güçlü bir şekilde Sakaryaspor’un yanında durmalıyız.” dedi.

"SAKARYASPOR'A GÜÇ KATALIM"

Alemdar, "Süper Lig için önümüzde sadece 90 dakikamız var. İş dünyamızı sivil toplumumuzu, taraftar ve medyamızı Sakaryaspor'un etrafında kenetlenmeye davet ediyorum. Birlikte daha güçlüyüz. Süper Lig öncesi birlikteliği sağlar, Sakaryaspor'a desteklerimizle güç katarsak Adana'da finali alır, şehrimize kupayla döneriz. Bu destek gecesi vesilesiyle iş dünyamız başta olmak üzere tüm Sakaryaspor sevdalılarını takımımızın yanında olmaya, destekleriyle güç katmaya çağırıyorum” ifadelerini kullandı.

Buluşma 24 Mayıs Cuma akşamı (yarın) 19.30’da Serdivan Tunatan Tesisi’nde Sakarya Valiliği, Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) ve MÜSİAD ortaklığında gerçekleştirilecek.