Trakya Üniversitesi (TÜ) Keşan Yusuf Çapraz Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu’nda müdürlük görevi devir teslim töreni düzenlenirken, Prof. Dr. Ahmet Atakişi görevi, Prof. Dr. İlknur Kumkale’ye devretti.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Saat 11.00 sıralarında okula gelen Prof. Dr. İlknur Kumkale’yi, Prof. Dr. Ahmet Atakişi karşıladı. TÜ Keşan Yusuf Çapraz Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Toplantı Salonu’nda başlayan devir teslim törenine; akademik ve idari personel katılırken, Prof. Dr. İlknur Kumkale’yi eşi Bülent Kumkale de yalnız bırakmadı. Törende konuşan Ahmet Atakişi, buruk bir sevinç yaşadığını dile getirerek, “Buruk olmamın nedeni, her hafta bir araya gelip etkinlikler planladığımız mesai arkadaşlarımızdan ayrı düşecek olmamdır. Hep birlikte güzel işler başardık. Diğer yandan da efsane müdürümüz, kurucu müdürümüz geri döndü. Bu anlamda da mutluyum. Bu iki duyguyu yaşayacağımı hiç tahmin etmemiştim ama hayat bana bunu da gösterdi. Bu şerefli görevi alnımızın akıyla tamamladığımızı düşünüyorum. Tüm bölüm başkanlarımıza, tüm hocalarımıza, personelimize Keşan’daki tüm paydaşlarımıza teşekkür etmek istiyorum. Hayırlı uğurlu olsun.” dedi.

KUMKALE: “BU ZAMAN GÖZ AÇIP KAPANINCAYA KADAR GEÇMİŞ GELİYOR”

2012 yılından sonra mührü yeniden teslim alan Prof. Dr. İlknur Kumkale de, Atakişi’ye güzel sözleri nedeniyle teşekkür ederek, “Burada hem okulu birlikte kurduğumuz arkadaşlarım, hem de benden sonra katılan arkadaşlarım var. Kamu ya da özel bu okulu birlikte kurduğumuz herkes okulu yakından takip ediyorlardır. Burada okulun kurulması bir hayali ama kuruldu ve bugüne geldi. Okul kurulalı 15 yıl olmuş. Bu zaman göz açıp kapanıncaya kadar geçmiş geliyor. Benim için hala yeni kurulan bir okul, bir bebek gibi. Sayın Rektörümüz, ‘Okulunuz ergenlik çağına geldi’ dedi ve böyle bir devir teslim oldu. Ahmet Atakişi hocamı da umarım daha iyi görevler bekliyor.” dedi.

“BU DA BİR EKİP ÇALIŞMASI GEREKTİRİYOR”

Yöneticiliğin, bir bayrak devir teslimi ile değişikliğe uğradığına değinen Kumkale, “Bu koltuklar gelip geçici. Sadece burada oturduğumuz sürece elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Bu da bir ekip çalışması gerektiriyor. Okulun kuruluşunda, eşim de dahil olmak üzere tüm çalışma arkadaşlarım ile okuldaki çalışmaları hep birlikte yaptık. Yeri geldi yerleri yıkadık, yeri geldi sıraları temizledik. Şimdi yapılanların üzerine daha güzel işler yapacağız.” diye konuştu.

“BASINIMIZIN DESTEKLERİ HALA AYNI ÖNEMDE DEVAM EDİYOR”

Sözlerinin son bölümünde, TÜ Yusuf Çapraz Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu’nun kuruluş aşamasında ve kurulduktan sonra yerel basın ile yaptıkları işbirliğine dikkat çeken İlknur Kumkale, şunları söyledi; “Görüyorum ki basınımızın destekleri hala aynı önemde devam ediyor. Birlikte yol aldık. Bizim yaptığımız her işi kamuya duyurdular. Eğer başarı olarak kabul ediliyorsa, başarımızın sırlarından biri de birlikte yaptığımız çalışmalardır. Dürüstlüğümüzü, üzüntümüzü, sevincimizi yansıttılar. Basın ve Keşan’dan yine desteklerini bekliyoruz.”

Bu konuşmaların ardından Atakişi ve Kumkale, günün anlam ve önemiyle ilgili birbirlerine hediyeler takdim etti.