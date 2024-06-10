Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Yusufeli Grubu Baraj Köprüleri'nin son halkası olan Yusufeli Merkez Viyadüğü'nü 11 Haziran Salı günü hizmete açacaklarını duyurdu.ANKARA (İGFA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Artvinde yapılan Yusufeli Barajı ve Hidroelektrik Santrali (HES) nedeniyle değişen karayolu ağı kapsamında inşa edilen Yusufeli Merkez Viyadüğünün 11 Haziran Salı günü trafiğe açılacağını duyurdu.

Bakan Uraloğlu, baraj nedeniyle Yusufeli ilçe merkezinin ve 7 köyün taşındığını anımsatarak, Yarın araç trafiğine açacağımız Yusufeli Merkez Viyadüğü sayesinde Yeni Yusufeli ilçesi ve çevre köyler ile Artvin arası ulaşım mesafesi yaklaşık 15,5 kilometre, ulaşım süresi de 25 dakika kısalacak. dedi.

Çelik Orthotropic köprü olarak projelendirilen Yusufeli Merkez Viyadüğünün itme-sürme yöntemi ile yapıldığını vurgulayan Bakan Uraloğlu, köprünün sanat yapıları ve üstyapı imalatları tamamlandığını kaydetti.

TOPLAM 43 MİLYON TL TASARRUF EDİLECEK

Yusufeli Rölekasyon Yolları bünyesinde toplam uzunluğu 2 bin 188 metre olan 4 adet teknolojik köprü yapıldığını da anımsatan Bakan Uraloğlu, "Bu köprülerden Tekkale Viyadüğü, Yusufeli Baraj Viyadüğü ve Şilenkar Viyadüğünü daha önce hizmete almıştık. Yusufeli Merkez Viyadüğünü de trafiğe açarak Artvin-İspir arasındaki mesafeyi 15,5 kilometre kısaltıyoruz. Viyadük ile kış aylarında meydana gelen buzlanma, kaya düşmesi ve heyelan gibi doğa olayları sonucunda yaşanabilecek tehlikelerin de önüne geçiyoruz, trafiğin güvenli hale getirilmesini ve seyahat konforunun artırılmasını sağlıyoruz" dedi.

Bakan Uraloğlu, Yusufeli Merkez Viyadüğü sayesinde, toplam 43 milyon TL tasarruf sağlanacağının da altını çizdi.

Yusufeli Barajı ve HES ile kapanan vadi güzergâhındaki yolların yerine yeniden inşa edilen karayolunda iki yakayı birleştiren Yusufeli Merkez Viyadüğünün trafiğe açılması ile birlikte Yeni Yusufeli ilçesi ve çevre köyler ile Artvin arasındaki 16,2 kilometrelik yolun 685 metreye ineceğini de kaydeden Bakan Uraloğlu, "Yusufeli merkezden Artvine gidiş-geliş süresini 25 dakika kısaltan viyadüğümüz ile vatandaşlar hem zamandan hem de yakıttan tasarruf yaparak konforlu bir şekilde seyahat edecek." dedi.