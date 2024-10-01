İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, Yuvamız İstanbul öğretmenlerine ve ilçe belediyelerinde görevli okul öncesi öğretmenlerine eğitim düzenledi.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, Okul Öncesi Eğitim Zirvesi düzenledi.

Zirvede, Yuvamız İstanbul öğretmenleri, çocuklarla buluşmadan önce alanında yetkin hocalar tarafından toplam 24 saat eğitim aldı.

Eğitimlere 719 Yuvamız İstanbul öğretmeni, 18 ilçe belediyesinden 265 kişi olmak üzere toplam 984 öğretmen katıldı.

Okul öncesi öğretmenleri, çocuklara daha faydalı olmak adına 14 konudaki eğitimlerde; Okuma Yazma Farkındalığı, Algoritmik Düşünme, Kodlama, Robotik, STEM, Dijital Okur Yazarlık, Çocuklar İçin Felsefe, Çocuk Resimlerinin Analizi Eğitimi, Öğretmenin Duygusal Zekasının Gücü, Yaratıcı Fikir Üretmek ve İnsiyatif Kullanmak, Öfke ve Stres Yönetimi, Okul Öncesinde Drama, Okul Öncesi Eğitimde İnteraktif Kitap Paylaşımı-Sınıf Yönetimi, Özel Yetenekli Çocukların Ayırt Edici Özellikleri Eğitimi, Okul Öncesi Eğitimde Mekan Tasarımı ve Kullanımı konuları işlendi.