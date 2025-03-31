Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız; hayatın tüm zorluklarına yıllardır tek başına göğüs geren 80 yaşındaki Sabri Yıldırım’a elini uzatmıştı. Evinin tadilatı ve tüm gereksinimleri karşılanan Sabri Amca’nın sevinci; Başkan Yıldız ve eşi Gamze Hanım’ın bayram kahvaltısı buluşmasıyla ikiye katlandı. İZMİR (İGFA) - 80 yaşındaki Sabri Yıldırım; Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız’ın eşi Gamze Yıldız’ın hazırladığı kahvaltıyı koyu bir sohbetle renklendirdi. Çocukluk ve gençlik yıllarını anlatan Sabri Amca’yı ilgiyle dinleyen Yıldız Ailesi; çocuklarıyla birlikte ziyaret edeceklerini söyledi. Uzun yıllardır Çiğli’de yaşayan Sabri Amca’nın da evinin de yıllara ve yalnızlığa yenik düşmeden kendisine el uzatmanın mutluluğunu yaşayan Başkan Yıldız; şu ifadeleri kullandı; “Yaşadığı ev, yılların yorgunluğunu üzerinde taşıyordu. Çatısı akıyordu, mutfağı ve banyosu kullanılamaz haldeydi. Her insanın insan gibi yaşama hakkı var. Sabri Amca’nın yalnızlığına ve bu hakkına kayıtsız kalmamız mümkün değildi. Verdiğim sözü tutmaktan duyduğum mutluluğun, onun bu mutluluğunu görmenin tanımı yok.”

Başkan Yıldız; “Sabri Amca artık yalnız değil.”

Başkan Onur Emrah Yıldız ve ekibi; evin çatısından mutfağına, tuvaletinden bahçesine her yeri yenileyerek sağlam ve hijyenik bir yaşam alanı oluşturdu. Her detay düşünüldü ve Sabri Amca’nın daha rahat, huzurlu ve sağlıklı bir yaşam sürmesi için eve yepyeni eşyalar alındı. Yıldız’ın Selanikli Sabri Yıldırım’ın yenilenen evine armağanları ise Atatürk fotoğrafı ve çerçeveli besmele oldu. Heyecanı gözlerinden okunan Sabri Amca, sadece yenilenen evinin sevincini değil, aynı zamanda bayramı yalnız karşılamamanın mutluluğunu da yaşadı.

Hayatın içinde Sabri Amcaların olduğunu ve onların verdiği yaşam mücadelesine kayıtsız kalınamayacağını belirten Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız; “Onlar tarih, yaşayan çınarlarımız. Hiç kimse böyle bir yaşamı hak etmez. Elimizi uzatırken; bir an bile tereddüt etmedik. Bu hikaye; sadece bir kişinin değil, dayanışmanın, paylaşmanın ve büyük bir aile olmanın hikayesidir. Sabri Amca artık yalnız değil. Hepimizin, Çiğli’nin amcası ve babası.” Dedi.

Sabri Amca; “ İyi bir insan olduğunu anlamıştım.”

Yeni evinde huzur dolu günler geçireceğini söyleyen Sabri Amca, duygularını şu sözlerle dile getirdi: "Bunca yıldır böyle bir mutluluk yaşamadım. Onun, ilk geldiğinde kirli, sert divanıma, yanıma oturduğunda iyi bir insan olduğunu, tepeden bakmadığını anlamıştım.Sağolsun, sayesinde hiç hayal bile etmediğim bir şey oldu. Arkadaşlar evi arı gibi kısa zamanda bu hale getirdi. Bu bayram sabahı da beni yalnız bırakmadılar. Başkanım da, Gamze kızımız da sağ olsun. "