Türk Anneler Derneği (TAD)Bursa Şubesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında 'Yüz Güldüren Anneler' soganıyla yaşamlarını huzurevinde sürdüren annelere çok özel bir davet verdi.BURSA (İGFA) -TAD Bursa Şubesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü oldukça anlamlı bir organizasyonla kutladı. Hayatlarını huzurevinde sürdüren anneleri Nilbel Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen yemekte ağırlayan TAD yönetimi, yaşlıların yüzünü güldürdü.

'Yüz Güldüren Anneler' sloganıyla düzenlenen ve müzik eşliğinde daha da keyiflenen renkli buluşmanın sürpriz konuğu ise Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem oldu.

Etkinlikte emektar anneler için sahneye çıkıp bir de şarkı söyleyen Başkan Erdem, TAD Bursa Şubesi Başkanı Sibel Gönülkırmaz ile birlikte huzurevi sakinleriyle karşılıklı döktürmeyi de ihmal etmedi. Böylesine anlamlı bir etkinliğe imza atmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyleyen TAD Bursa Şubesi Başkanı Sibel Gönülkırmaz, Nilüfer Belediyesi'ne verdikleri katkıdan dolayı teşekkür etti.