Kocaeli Sahilleri Su Kazaları Engelleme Merkezi bir aylık süreçte 546 kişiyi boğulmaktan son anda kurtardı.KOCAELİ (İGFA) - Yaz sezonuyla Kocaeli sahillerinde görev yapan Kocaeli Sahilleri Su Kazaları Engelleme Merkezi (KOSKEM) ekipleri, denize giren vatandaşların güvenliği için canla başla çalışıyor. Mavi bayraklı sahiller başta olmak üzere KOSKEM’in görev alanlarındaki plajlarda her yıl binlerce insanı boğulmaktan kurtarılıyor.

KOSKEM, 16 Temmuz-20 Ağustos tarihleri arasında 546 kişiyi boğulmaktan son anda kurtardı.

İtfaiye Daire Başkanlığı Müdahale Şube Müdürlüğü’ne bağlı KOSKEM, sahillerde cankurtaranlık hizmeti veriyor. Ekipler hafta sonu da dahil olmak üzere her gün sahillerde görev yapıyor. Havaların aşırı ısınması nedeniyle en yoğun günlerini geçiren sahillerde Cebeci’de 212, Kovanağzı’nda 20, Kumcağızda 137, Miço Plajında 9, Kerpe’de 33, Sarısu’da 8, Seyrekte 25, Bağırganlı’da 37, Karamürsel bölgesi 27, Darıca Bölgesi 18 ve Bayramoğlu sahilinde 20 kişi olmak üzere toplam 546 vatandaş boğulmaktan son anda kurtarıldı.