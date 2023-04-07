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Hırsızların başarısız sonuçlanan apartman kapısını açma çabasına ait güvenlik kamerası görüntüleri, apartman sakinleri tarafından sosyal medyada yayınlandı.

Akarbaşı Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde bulunan bir apartmanın güvenlik kamerasına yansıyan görüntüler, izleyenleri hayrete düşürdü. Apartman kapısına gelen hırsızlık şüphelisi 3 kadın, kapıyı açmayı denedi. Yüzlerini maskeyle gizleyen kadınlardan 2’si etrafı gözlerken, 1’i ise elindeki kredi kartı ile kapıyı zorladı. Güvenlik kameralarına yakalanan kadın hırsızlar, kapıyı açamayınca hızlı adımlarla uzaklaştı.

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Eskişehir’de bir apartman kapısını kredi kartı ile açmaya çalışan 3 kadın hırsız, güvenlik kameralarına yakalandı.

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