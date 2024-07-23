Muratpaşa Belediyesi Deniz Baykal Spor Kompleksi’nin, “Antalya’da yüzme bilmeyen kalmasın” sloganıyla başlayan ücretsiz kursları devam ediyor.ANTALYA (İGFA) - Muratpaşa Belediyesi’nin, 30 milyonluk yatırımla Kızılarık Mahallesi’nde 8 bin metrekare alanda hayata geçirdiği Deniz Baykal Spor Kompleksi’nde ücretsiz yüzme eğitimleri verilmeye başladı. 8-14 yaş grubuna yönelik kursta 8 derste temel eğitim tamamlanıyor. Derslerde çocuklara yüzme sırasında nefes alma teknikleri, su üzerinde durma, yüzme stilleri ve teknikleri, kulaç atma ve suya atlama gibi temel yüzme eğitimleri veriliyor.

Deniz Baykal Spor Kompleksi’nin yüzme dalında başantrenörü olan Erkin Er, tesiste ayrıca haftada 2 gün yetişkinlere özel su cimnastiği eğitimlerinin de gerçekleştirildiğini aktardı. Kursa katılan 8 yaşındaki Çınar Çelik, tahtayla yüzme, ayak çırpma gibi temel hareketleri kursta öğrendiğini söyledi. Rüzgar Demir ise, korkarak geldiği derslerde antrenörleri ve arkadaşlarının desteğiyle su korkusunu yendiğini aktardı. Demir, kursta kulaç atarak yüzme, su da dalma, geri geri yüzme ve yatarak yüzmeyi öğrendiğini paylaştı.