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Türkiye Arena Kulüpler Arası Kısa Kulvar Yıldız, Genç ve Açık Yaş Yüzme Şampiyonası’nda Büyükşehir Gençlik ve Spor Kulübünün 14 yaşındaki başarılı yüzücüsü Refik Özdemir 50 m kurbağalama yarışında Türkiye 2’ncisi oldu.ESKİŞEHİR (İGFA) - Yetiştirdiği başarılı sporcular ile ulusal ve uluslararası müsabakalarda Eskişehir’i en iyi şekilde temsil eden Büyükşehir Gençlik ve Spor Kulübü, yüzme branşında da başarılı grafiğini yukarı taşımayı sürdürüyor.

20-24 Aralık tarihleri arasında İstanbul'da Türkiye Yüzme Federasyonu tarafından düzenlenen Türkiye Arena Kulüpler Arası Kısa Kulvar Yıldız, Genç ve Açık Yaş Yüzme Şampiyonası'nda Eskişehir’in genç yüzücüsü büyük bir başarıya imza attı.

Büyükşehir Gençlik ve Spor Kulübü’nün 14 yaşındaki başarılı yüzücüsü Refik Özdemir, 50 m kurbağalama yarışında gösterdiği muhteşem performansla Türkiye 2’ncisi oldu.

Özdemir ayrıca 100 m kurbağalama yarışında da Türkiye 4’üncüsü olmayı başardı. Madalyası ile poz veren genç sporcumuz büyük mutluluk yaşadı.