Dünyanın en popüler tatil destinasyonlarından biri olan, tarih boyunca pek çok medeniyete ev sahipliği yapan, turistlerin vazgeçilmez adresi Kaş, yarın yüzlerce yüzücüyü ağırlamaya hazırlanıyor.ANTALYA (İGFA) - Bu yıl 17. kez “Barış ve Dostluk” sloganıyla, her yıl olduğu gibi Uluslararası Likya Kaş Kültür Sanat Festivali’nin sonunda düzenlenecek eşsiz yarış için binlerce deniz tutkunu Kaş’a geliyor. Yarın start verilecek yarış için dünyanın dört bir yanından yüzücüler, Akdeniz’in masmavi denizinde kulaç atacak.

Hayata geçirdiği spor organizasyonlarıyla bugüne kadar yüzlerce uluslararası sporcuyu ülkemizde buluşturan Rossist Event tarafından düzenlenen yarışın heyecanı tüm Akdeniz’i kaplamış durumda. 16 ülkeden Akdeniz’in berrak sularında akıntıya karşı mücadele etmek için gelecek 193 sporcu, komşu ülke Yunanistan’a en yakın kara parçası olan Megisti/Meis Adası’ndan gözde tatil merkezi Kaş’a yüzecek.

Yarışta dünyada bir ilk gerçekleşecek ve down sendromlu özel bir sporcu yarışacak. Emrah Gökhan Kotan dünyada ilk kez 7 kilometre yüzerek bir ilki gerçekleştirecek. Kendisine Emre Deliveli eşlik edecek. 25 Haziran Pazar günü saat 09.00’da başlayacak eşsiz yarış, 7 kilometrelik parkuruyla tüm sporseverleri iklimi, masmavi koyları, tarihi ve kültürel mirası, paha biçilemez güzelliğiyle ünlü Kaş’a davet ediyor.

Akdeniz’in akvaryum gibi denizine ev sahipliği yapacak Megisti Kaş Swim Race, Kaş Belediyesi ve Radisson Blu Hotel Kaş ana sponsorluğunda, T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kaş Kaymakamlığı, Türkiye Yüzme Federasyonu ve Türkiye Spor Yazarları Derneği’nin destekleriyle, MK Group co-sponsorluğunda MEKVIN Hotels konaklama sponsorluğunda 25 Haziran Pazar günü yapılacak.