Avrupa Estetik Diş Hekimliği Derneği (EAED) üyesi Dr. Dt. Funda Özsarı, Z kuşağının stresli yaşam tarzının diş eti hastalıklarının hızla yayılmasına neden olduğunu açıkladı.İSTANBUL (İGFA) - Z kuşağının selfie takıntısı diş etlerine zarar veriyor.

Sosyal medyada filtreler ve dijital düzenlemelerin, diş eti sağlığını görmezden gelmeyi kolaylaştırdığına dikkat çeken Dr. Funda Özsarı, “Kusursuz selfie” trendinin, gençleri kısa vadeli estetik çözümlere yönlendirirken diş eti sağlığını ihmal etmelerine neden olduğuna dikkat çekti.

Dr. Özsarı, bu durumun diş kaybına kadar giden ciddi sorunlara yol açabileceğini belirtti.

Sosyal medyada daha parlak dişlere sahip olmak için gençler sık sık ev tipi beyazlatma ürünlerini veya yanlış uygulamaları tercih ettiğini ifade eden Dr. Özsarı, bu tür kimyasal işlemlerin, diş etlerini tahriş edebildiğini ve uzun vadede diş eti çekilmelerine neden olduğunu söyledi. Dr. Özsarı, “Ayrıca sosyal medyada “mükemmel görünme” baskısı, bağışıklık sistemini zayıflatarak diş eti iltihaplarını tetikleyebiliyor.” dedi.

GENÇ YAŞTA SELFİE’YE DEĞİL DİŞETİ SAĞLIĞINIZA YATIRIM YAPIN!

Avrupa Periodontoloji Federasyonu’nun (EFP) liderliğinde gerçekleşen Diş Eti Sağlığı Günü 2024 kampanyası nedeniyle açıklama yapan Dr. Funda Özsarı, "Genç yaşta diş eti sağlığına yatırım yaparak hayat boyu sürecek bir sağlık temeli oluşturabilirsiniz." dedi. Dr. Özsarı, Z kuşağının estetik kaygılarının diş sağlığıyla doğrudan bağlantılı olduğunu belirterek, "Sağlıklı bir gülümseme, özgüveni artırmanın ve kişinin sosyal yaşamında pozitif bir izlenim bırakmanın anahtarıdır. Ancak sağlıklı bir gülümseme yalnızca beyaz dişlerle değil, sağlıklı diş etleriyle mümkündür. Bu nedenle diş eti sağlığınızı ihmal etmeyin" uyarısında bulundu.