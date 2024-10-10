Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı Trafik Zabıta Şube Müdürlüğü ekipleri, 2024-2025 Eğitim-Öğretim yılının başlamasıyla birlikte, öğrencilerin okullarına rahat, konforlu ve güvenli bir şekilde ulaşmalarını sağlamak amacıyla Süleymanpaşa, Çorlu ve Çerkezköy ilçelerinde faaliyet gösteren J plakalı öğrenci servislerine yönelik kontrol ve denetimlerini gerçekleştirdi.TEKİRDAĞ (İGFA)- Denetimler kapsamında, çalışma izin belgeleri, şoför tanıtım kartları, rehber personel kartları ve rehber personelin araçlarda bulundurulması zorunluluğu titizlikle kontrol edildi.

CANDAN BAŞKAN: “ÖĞRENCİLERİMİZİN KONFORLU VE GÜVENLİ BİR ŞEKİLDE OKULLARINA GİDEBİLMELERİ ADINA DENETİMLERİMİZ DEVAM EDECEK”

Öğrencilerin konforlu ve güvenli toplu taşıma hizmeti alabilmeleri için denetimlere önem verdiklerini belirten Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Candan Yüceer, “Okul servis alanında faaliyet gösteren araçlara yönelik olarak ilgili mevzuat çerçevesinde trafik zabıta ekiplerimiz denetimlerini gerçekleştiriyorlar. Çalışma izin belgelerinden şoför tanıtım kartlarına kadar birçok konuda kontroller gerçekleştiriliyor. Öğrencilerimizin konforlu ve güvenli bir şekilde okullarına gidebilmeleri için denetimlerimize bundan sonra da belirli periyotlarda devam edeceğiz” dedi.