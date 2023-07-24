Mersin Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı’na bağlı Trafik Zabıta Şube Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların toplu taşıma araçlarında sağlıklı ve rahat bir yolculuk gerçekleştirmesi için denetimlerine devam ediyor.MERSİN (İGFA) - Yaz sıcaklarının etkisini iyice hissettirdiği kentimizde toplu taşıma araçlarını kullanan vatandaşların konforlu bir yolculuk yapabilmesi adına Trafik Zabıta Şube Ekipleri, kentin birçok yerinde denetim ve kontrol işlemlerini sıklaştırdı.

Denetimlerde özellikle klimaların çalışıp çalışmadığının, emniyet kemeri, durak harici iniş ve biniş, sigara içilmesi, telefonla konuşma ile yolculara davranış gibi hususların kontrolü sağlandı.

Kentin farklı noktalarında toplu taşıma araçlarını aralıksız denetleyen ekipler, 2023 yılı ilk 6 ay içerisinde 28 bin 723 adet ticari araç denetleyerek, kural ihlali tespit ettiği araçlara cezai işlem uyguladı. Son iki ay içerisinde ise, toplu taşıma yönetmenliğine uymayan 140 araca cezai işlem uygulandı.

Kubat: “Vatandaşlarımızın rahat etmesi için denetimlerimizi sık yapıyoruz”

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerine çıkmasıyla birlikte klima denetimi ve tehlikeli taşıma üzerine denetimlerini sıklaştırdıklarını ifade eden Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı Zabıta Şube Müdürü Uğur Kubat, “Araç şoförlerini her konuda uyarıp, bilgilendiriyoruz. Yolcularımızın daha rahat yolculuk yapabilmeleri ve herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmamaları adına denetimlerimizi yapıyoruz” dedi.

Konforlu bir yolculuk için denetim sürecinde kılık- kıyafet, sigara, araç aksesuar, yolcuya davranış ve konuşma şekli gibi pek çok noktanın dikkat edildiğini aktaran Kubat, “Vatandaşlarımız herhangi bir olumsuzluk yaşadığı esnada ‘Alo 185 Hattı’ üzerinden 24 saat bizlere ulaşabilir. Şikâyet geldiği andan itibaren, ekiplerimiz gerekeni yapar” diye konuştu.

Denetim ve kontrollerin asıl amacının araç sahiplerine cezai yaptırım uygulamaktan ziyade, Mersin halkının daha güvenli bir yolculuk yapabilmesi için ulaşım kalitesini artıran çalışmalar olduğunu belirten Kubat, “Büyükşehir Belediyesi olarak, kontrol ve denetimlerimiz hız kesmeden devam edecek” dedi.

“Vatandaşlar denetimleri hem faydalı, hem de caydırıcı buluyor”

Büyükşehir’in yaptığı denetimleri faydalı bulan Nisan Aşnan, “Yazın ilk zamanlarında yolculuk esnasında şoförler klimaları açmıyordu. Şu an gidip geldiğimde genelde açık oluyor. Ancak, şoförler çok fazla telefonla konuşup, mesajlaşıyorlar. Bunları yaparken de yola dikkat etmiyorlar. Ya yavaş sürüyorlar, ya da önüne gelen arabaları fark etmiyorlar” dedi.

Büyükşehir Belediyesi’ne ait otobüslerde ulaşım imkanlarının daha konforlu biçimde gerçekleştiğini söyleyen vatandaşlardan Mesut Etiz, “Özel halk otobüsleri ve dolmuşlarda klima, emniyet kemeri gibi konulara dikkat edilmeden keyfi davranılıyor. Ancak trafik polislerini gördüklerinde klimaları açıyorlar. Genelde yolculuk esnasında birbirleriyle yarış halindeler. Bu denetimlerle birlikte caydırıcılık biraz daha artabilir. Bu sayede yolcular da rahat bir nefes alabilir” diye konuştu.

Vatandaşların ulaşım esnasında rahat edebilmesi için denetimlerin gerekli olduğunu kaydeden Orhan Özak, “Vatandaşların rahatını düşünen belediye uygulamalarının, yerel yönetimlerde başarı getirerek ön plana çıkmasını sağlıyor. Gerçekten güzel bir uygulama” dedi. Minibüs ve dolmuşlarda yazın sık sık klimaların çalışmadığını belirten Özak, “Otobüsler çok kalabalık oluyor. Bazı araçlarda klimalar da çalışmıyor. Bu denetimlerle hiç değilse bunların önüne geçilir” diye ekledi.

Dolmuş şoförlerinden Murat Aykaç ise denetimlerle ilgili, “O kadar çok sorunumuz var ki… Bu denetimler hem bizim için, hem de vatandaş için çok faydalı oluyor. Onların bu denetimleriyle bizler de rahatlıyoruz” dedi.