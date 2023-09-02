Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, sahada yaptığı tüm uygulamalar ve denetimlerle vatandaşlarımızın sağlığı, huzur ve esenliği için gece gündüz demeden, özverili bir şekilde sevgi ve hoşgörüyle halkımızın yanında ve hizmetinde olan zabıta teşkilatının 197'inci kuruluş yıl dönümünü kutladı.Mehmet UZEL (NEVŞEHİR İGFA)

Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, teşkilatın 197'inci kuruluş yıl dönümü ve Zabıta Haftası nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Bugüne kadar yaptıkları fedakârca çalışmalardan dolayı başta Nevşehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’ndeki zabıta personelinin ve ülkemizin dört bir yanında vatandaşlarımızın huzur ve sağlığı için görevini özverili bir şekilde sürdüren tüm zabıta teşkilatının Zabıta Haftası'nı kutlayan Savran, şunları söyledi; “4 Eylül 1826 yılından itibaren yerel yönetimlerin en köklü teşkilatı olan zabıta teşkilatımız şehirlerimizde vatandaşlarımızın sağlığını, huzurunu ve esenliğini sağlıyor.

Zabıta Teşkilatımız belediyelerimizin vitrini, halka açılan kapı, esnafımızın güveninin teminatıdır. Türkiye’nin dört bir yanında olduğu gibi şehrimizde de Zabıta teşkilatımız toplumun sağlığı, huzuru, güvenliği ve hayatın akışını en iyi şekilde sağlamak için gece gündüz hizmet ediyor. Şehrimizin her noktasında güzelliklerin yapılması ve olumsuzlukların önlenmesi noktasında gayretlerinden dolayı hepsine teşekkür ediyorum. Tüm Zabıta Teşkilatı’nın Zabıta Haftası’nı kutluyor, görevlerinde başarılar diliyorum.”