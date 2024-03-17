Van Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayı nedeniyle kent genelindeki fırınlarda denetim yaptı.VAN (İGFA) - Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri, Ramazan ayının başlaması ile birlikte denetimlerini artırdı. Halk sağlığını korumak ve vatandaşların güvenli gıdaya ulaşmasını sağlamak amacıyla başlatılan denetimlerde il genelindeki fırınların üretim ve satış noktaları denetlendi. Gıda mühendisleri eşliğinde gerçekleştirilen denetimlerde ramazan pidesi, ekmek gramajları ve fiyatlar kontrol edilerek, eldiven, bone kullanımı ve üretimde kullanılan mamullerin son kullanma tarihleri incelendi.

Halk sağlığını korumaya yönelik gerçekleştirilen denetimlerde zabıta ekipleri, yönetmeliklere uygun davranmayan ve hijyen kurallarına uymayan fırınlara cezai işlem uyguladı.

Denetimler Ramazan ayı boyunca devam edecek.