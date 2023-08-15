Van Büyükşehir Belediyesi tarafından ana arterler ve ara sokaklarda kaldırımları işgal edenlere yönelik kapsamlı bir denetim yapıldı.VAN (İGFA) - Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ve İpekyolu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin ortak çalışması ile yapılan denetimlerde kaldırım ve yolları işgal eden vatandaşlar tek tek uyarılırken, uyarılara aldırış etmeyenlere ise cezai işlem uygulandı.

Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri kaldırımları işgaline müsaade etmezken, görüntü kirliliğine sebep olan yapılarla ilgili de esnaf ve vatandaşları uyardı.

Denetimler kapsamında Ahmed-i Hani Parkı, Ferit Melen, Ordu, Cumhuriyet ve Milli Egemenlik caddeleri ve ara sokaklarda kaldırım işgallerine müdahale edildi. Ekipler ayrıca görüntü kirliliğine sebep olan yapılarla ilgili de yer tespiti yaparak, vatandaşları uyardı.

Denetimler diğer ana ve ara arterlerde rutin olarak devam edecek.