İnegöl Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, okulların açılmasıyla birlikte okul kantinlerini mercek altına aldı. 56 okul kantini denetimden geçirildi.

BURSA (İGFA) - Halk sağlığının korunması adına belirli aralıklarla denetimler gerçekleştiren İnegöl Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, okulların açılmasıyla beraber bu defa öğrenciler için sahaya indi. Okul kantinlerini mercek altına alan Zabıta Müdürlüğü, sıkı bir denetim atağı başlattı.

17 KANTİNE İHTAR

Denetimlere ilişkin İnegöl Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’nden yapılacak açıklamada şu ifadelere yer verildi: “2024-2025 eğitim ve öğretim döneminin başlamasıyla beraber ilçemizde bulunan okul içindeki kantinler denetlenmiştir. Toplam 56 okul kantininde yapılan denetimlerde; işyeri açma ve çalışma ruhsatı, fiyat etiket ve tarifeleri, genel temizlik ve düzen ile iş önlüğü hususlarında denetim icra edilmiştir. Zabıta Müdürlüğü personelince yapılan denetimler neticesinde çocuklarımızın sağlığı ve güvenliği adına gerekli görülen konularda uyarı ve ihtarlar da yapılmıştır. Yaşamın her alanında 7/24 esaslı denetimlerimiz devam etmektedir.”