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Sporcular, kortejin ardından Atatürk Anıtı önünde saygı duruşunda bulunarak İstiklal Marşı’nı coşkuyla okudu. Ata’ya karanfil bırakan sporcular, zafer coşkusunu doyasıya yaşadı. Programa katılan İzmit Belediye Başkan Yardımcısı Yaşar Kardaş, etkinliğe katılan sporculara teşekkür ederek, milli bayramların önemine vurgu yaptı.

İzmit Belediyesinin 30 Ağustos Zafer Bayramı kapsamında düzenlediği Bisiklet Korteji, yoğun katılımla gerçekleşerek büyük bir coşkuya sahne oldu KOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü tarafından organize edilen 30 Ağustos Zafer Bayramı Bisiklet Korteji, yoğun katılımla gerçekleşti. Yahya Kaptan Eğitim Merkezi’nde başlayan kortej Kültür Tepesi’nde bulunan Atatürk Anıtı’nda sona erdi.

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