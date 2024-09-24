Bunlar da ilginizi çekebilir

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde yer alan Zafer Mahallesi'nde altyapı problemleri çözüm bekliyor. Özellikle internet ağlarının kısıtlı bir şekilde çalışmasının ve kanalizasyon kokularının günlük hayatlarını zorlaştırdığını belirten vatandaşlar, altyapı eksikliklerinin bir an önce giderilmesi için yetkililerden çözüm bekliyor.

Bursa'nın gündemi; eşitlikçi kent ve toplumsal cinsiyet eşitliği

Bursa'nın gündemi; eşitlikçi kent ve toplumsal cinsiyet eşitliği

Bursa'nın Osmangazi ilçesine bağlı Zafer Mahallesi'nde altyapı eksiklikleri, bölge halkının günlük yaşamını olumsuz etkilemeye devam ediyor. BURSA (İGFA) - Zafer Mahallesi sakinleri, altyapı sorunları nedeniyle günlük hayatlarında sıkça, zorluklar ile karşı karşıya kaldıklarını belirtiyor.

Copyright © 2023. Her hakkı saklıdır.

Bu bağlantı sizi https://www.kent09.com.tr dışındaki bir siteye yönlendiriyor.