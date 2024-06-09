Zafer Partisi Kalkınma Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Alagöz, AK Parti hükümetinin Türk çiftçisine kanunen ödemesi gereken yardımı ödemediğini bir tablo ile paylaştı.ANKARA (İGFA) - Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcıwsı Prof. Dr. Mehmet Alagöz, hükümetin girdi maliyetlerinin bile altında kalacak şekilde açıkladığı buğday, arpa fiyatları, Türk çiftçisinin iflasını hızlandırma süreci olduğunu kaydederek, uzun yıllardır hükümet hem yeterli destek sağlamayarak hem de tarımsal ürün ithalatını kolaylaştırarak Türk çiftçisinin toprağını terk etmeye zorladığını söyledi.

Tarım Kanununun 21. maddesine göre hükümet her yıl GSYH'nin yüzde 1'lik kısmını Türk çiftçisine destek olarak ödemek zorunda olduğunu kaydeden Prof. Dr. Alagöz, "Buna göre 2012-2022 yılları arasında Türk Çiftçisine ödenmesi gereken toplam destek miktarı 93.2 milyar dolar olması gerekirken, ödenen destek miktarı 38 milyar dolarda kalmıştır. Yani 2012-2022 yılları arasında 55.1 milyar dolarlık destek ödenmemiştir. Buna karşılık 2012-2022 yılları arasında yurtdışında yaşayan yabancı vatandaşların refahını artırmak için 80.2 milyar dolarlık yardım yapılmıştır. Bu durum hükümet nezdinde desteğe ve yardıma ihtiyacı olan Türk çiftçisinin ötelendiğinin veya önceliğinin olmadığının göstergesidir. Ayrıca Türk milletinin gıda arz güvenliğinin tehdit altına girmesi, gıda fiyatlarının artması ve ithal tarımsal ürünlere bağımlı olması demektir. Hükümetin bir an önce buğday ve arpa fiyatları ile birlikte üretiminin korunarak devam ettirilmesi gereken bütün tarımsal ürünlerdeki alım fiyatlarını ve destek miktarlarını Türk çiftçisinin lehine yenilemelidir. Yurtdışındaki yabancıların refahını değil öncelikle Türk çiftçisinin ve insanının refahını önceliğe almalıdır. Zafer Partisi, Planlı Kalkınma Modeli ile hem bitkisel ve hayvansal üreticilerini hem de ürün ve alım garantisiyle tarımsal üretimi koruyacaktır. Türk çiftçisini bankalara muhtaç etmeyecektir" görüşlerine yer verdi.