Zafer Partisi Ekonomi ve Kalkınmadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı H. Bartu Soral, AK Parti hükümetinin iktidar oldukları günden bu yana mavi yakalıların emeğini çaldığını öne sürdü.ANKARA (iGFA) - Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı H. Bartu Soral, ücret ve zamlara ilişkin basın açıklaması yaptı.

Ekonomi ve Kalkınmadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Soral, iktidarın iş başına geldiğinden bu yana mavi yakalıların emeğini çaldığını iddia etti.

"Bakın bunu nasıl yapıyorlar" diyerek rakamlarla açıklayan Bartu Soral, "Ocak ayında maaşını yılbaşı zammı ile alan işçinin ilk iki ay vergisi yüzde 15 üzerinden hesaplanıyor. Ancak, Mart ayına gelince vergi oranları yüzde 20’ye çıkıyor. Haziran'da da yüzde 27’ye ulaşıyor. Neden böyle oluyor? Çünkü AK Parti iktidara geldiği günden beri vergi dilimlerini yaşanan enflasyon oranında güncellemedi. Gelir vergisi dilimleri 2002 yılından bu yana Yeniden Değerleme Oranı kadar artırılsaydı bugün ilk dilim 158 bin lira değil, 288 bin lira, ikinci dilim 330 bin lira değil, 721 bin lira olacaktı. Yani zaten dar gelirli olan işçilerimiz kazançları oranında, yani daha az vergi ödeyecekti. Ama işçi ve emekçi düşmanı AK Parti 2002’den bu yana yaşanan enflasyona rağmen vergi dilimlerini güncellemediği için zaten yoksulluk sınırında maaş alan işçilerimiz yılın üçüncü ayından itibaren yüksek vergi dilimine giriyor" diye konuştu.

AKP HÜKÜMETİ İKTİDAR OLDUKLARI GÜNDEN BERİ MAVİ YAKALILARIN EMEĞİNİ ÇALIYORBakın bunu nasıl yapıyorlar;Ocak ayında maaşını yılbaşı zammı ile alan işçinin ilk iki ay vergisi yüzde 15 üzerinden hesaplanıyor. Ancak Mart ayına gelince vergi oranları yüzde 20’ye çıkıyor.… https://t.co/27sIWcI68v— H. Bartu Soral (@BartuSoral) January 13, 2025

Konuyu örnekle özetleyen Zafer Partili Soral, "Brüt 50 bin lira alan bir emekçinin eline 2025’in başında yaklaşık 35 bin 700 TL geçerken, Aralık ayı sonunda yüksek vergi dilimine girdiği için maaşı 30 bin 645 liraya düşecek. Ve toplamda 106 bin lira gelir vergisi ödemiş olacak. Zira, emekçiler yılın başında maaşları üzerinden yüzde 15 vergi oranına maruz kalırken üçüncü aydan itibaren yüzde 20 ve Haziran ayında yüzde 27’lik vergi yükleriyle karşı karşıya kalıyor. Yani AKP hükümete geldiğinde beri işçilerin zaten yetersiz olan gelirlerine el koymak için kurnaz bir Ali Cengiz oyunu oynuyor, gelir vergisi dilimlerini enflasyon oranında artırmadığı için çalışanlar yıllardır bu sinsi vergiyle karşı karşıya kalıyor ve nerdeyse işverenlerinden daha fazla vergi ödüyorlar" dedi.

En büyük ihaleleri alan şirketlerin acaba hangisinin 106 bin lira bile olsa Kurumlar Vergisi ödediğini belirten Bartu Soral, "Hem işçilerimize yani mavi yakalılarımıza hem sendikalarımıza söz veriyoruz, Zafer Partisi iktidarının ilk haftasında yıllardır hakkı yenen işçilerin mağduriyeti sona erecek, vergi dilimleri birikmiş enflasyona göre yeniden değerlenecektir. Ayrıca, bugün itibariyle aylık brüt 80 bin lira maaş alan emekçimiz yıl sonuna kadar en düşük vergi diliminde kalacak ve Ocak yıl başında ne kadar maaş alıyorsa yıl sonunda da aynı maaşı alacak. İnsanca bir yaşam için Türkiye üretecek, üreten ürettiğinden hakkını alacak" diye konuştu.