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Zafer Partisi Bursa İl Başkanı Cihat Gazi, 2024 yerel seçimleri için heyecan verici belediye başkan adaylarını açıkladı. Partinin Bursa'daki adayları, çeşitli ilçelerde iddialı isimlerden oluşuyor.BURSA (İGFA) - Zafer Partisi Bursa İl Başkanı Cihat Gazi partisinin Bursa'daki belediye başkan adaylarını açıkladı. Mudanya ilçesinde, deneyimli siyasetçi ve akademisyen Mehmet Levent Sevik, vatandaşların güvenini kazanarak belediye başkanlığı için aday gösterildi. Harmancık ilçesinde, genç ve dinamik bir isim olan Feride Şimşek, yerel ihtiyaçlara duyarlı projelerle seçmene seslenecek.

Büyükorhan ilçesinde, Oğuzhan Seyhan, şeffaflık ve katılımcılığı ön plana çıkaran bir yönetim anlayışıyla hizmet etmeyi hedefliyor. Orhangazi ilçesinde, Emrah Yaşar, yenilikçi projeleriyle kent ekonomisini ve sosyal yaşamı canlandırmayı planlıyor.

İznik ilçesinde, Fatma Genç, çevre ve kültürel mirasın korunmasıyla birlikte sürdürülebilir kalkınmayı destekleyici politikalar üzerinde duruyor. Orhaneli ilçesinde, Muhammet Ufuk Kaçmaz, yerel ekonomiyi güçlendirerek istihdamı artırmayı amaçlıyor.

Son olarak, Yenişehir ilçesinde, Halil Derhan, adalet ve eşitlik ilkesiyle şehirdeki fırsat eşitsizliklerini azaltacak çalışmalar yapmayı planlıyor.

Zafer Partisi'nin Bursa'daki adayları, kentin çeşitli dinamiklerini göz önünde bulundurarak hazırlanan projeleriyle seçmenin beğenisini kazanmayı hedefliyor. Yerel seçimlerin yaklaşmasıyla birlikte seçim atmosferi Bursa'da giderek hareketleniyor.