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Zafer Partisi Bursa İl Başkanı Cihat Gazi, 2024 yerel seçimleri için heyecan verici belediye başkan adaylarını açıkladı. Partinin Bursa'daki adayları, çeşitli ilçelerde iddialı isimlerden oluşuyor.BURSA (İGFA) - Zafer Partisi Bursa'da Mudanya ilçesinde deneyimli siyasetçi ve akademisyen Mehmet Levent Sevik'i belediye başkanlığı için aday gösterdi.

Harmancık'ta Feride Şimşek, yerel ihtiyaçlara duyarlı projelerle seçmene sesleneceği, Büyükorhan'da Oğuzhan Seyhan, şeffaflık ve katılımcılığı ön plana çıkaran bir yönetim anlayışıyla hizmet etmeyi hedeflediği, Orhangazi'de yenilikçi projeleriyle Emrah Yaşar, İznik'te Fatma Genç, Orhaneli'de yerel ekonomiyi güçlendirerek istihdamı artırmayı amaçlayan Muhammet Ufuk Kaçmaz, Yenişehir'de ise şehirdeki fırsat eşitsizliklerini azaltacak çalışmalarla Halil Derhan'ın göreve talip olduğunu açıkladı.

Zafer Partisi Bursa İl Başkanı Cihat Gazi, seçimlerin yaklaşmasıyla birlikte seçim atmosferinin Bursa'da giderek hareketleneceğini belirterek, Bursa'daki adayların, kentin çeşitli dinamiklerini göz önünde bulundurarak hazırlanan projeleriyle seçmenin beğenisini kazanacağından kuşkularının olmadığını kaydetti.