Zafer Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Ümit Özdağ, halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçundan dolayı tutuklandı.İSTANBUL (İGFA) - Ankara'da gözaltına alınıp İstanbul'a getirilen Zafer Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Ümit Özdağ tutuklandı.

Yargılama sürecine ilişkin gelişmeleri Zafer Partisi Sözcüsü Azmi Karamahmutoğlu değerlendirdi.

Hatırlanacağı gibi İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Özdağ hakkında, 19 Ocak 2025'te partisinin il başkanları istişare toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sarf ettiği sözler gerekçesiyle 'Cumhurbaşkanı'na hakaret' iddiasıyla soruşturma başlatılmıştı.

Savcılıktaki ifade işlemleri tamamlanan Ümit Özdağ, 'halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme' iddiasıyla tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi

Savcılık, Özdağ'ı 2022’de yaptığı paylaşımı da gerekçe göstererek tutuklamaya sevk etti. Özdağ, dönemin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun İdlib'de Suriyeliler için yapılan evleri gösteren video paylaşımını alıntılayarak "Valiliklere yazı yollanarak il bütçelerinden bu evler için kaynak aktarmaları istendi. Ordu valiliği Ordu halkı için harcaması gereken 8 milyon TL’yi Suriye’ye aktardı. Seçimden önce bazı Suriyelileri şov amaçlı İdlib’e yollayıp orada besleyecekler" ifadelerini kullanmıştı.

Savcılık, Özdağ’ın paylaşımlarının “kışkırtıcı tutum ve davranışlar sergilemeye yönelik” olduğunu iddia etti.

Özdağ ayrıca Kayseri olayları sırasında “Sevgili Kayserililer, polis güçlerine yardımcı olarak evlerinize dönün. Tepkinizi gösterdiniz. Olayların büyümesi Türkiye’nin düşmanlarının işine yarayacaktır” açıklamasında bulunmuştu.

Savcılık bu sebeplerden Ümit Özdağ’ın "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik" suçunu işlediğini savunarak tutuklamaya sevk ederken, Özdağ, hakimlik tarafından "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik" suçlamasıyla tutuklandı.