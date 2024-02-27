İYİ Parti Keşan Belediye Başkan Adayı Zafer Sarıkeçe, seçim çalışmalarını kurum ve STK ziyaretleriyle sürdürdü.

Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Adaylık açıklamasının ardından belediye ve İl Genel Meclisi üyesi adaylarıyla seçim çalışmalarını hızlandıran Sarıkeçe, dün Keşan Kaymakamı Cemalettin Yılmaz, Keşan İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Yalçın, Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, Keşan Ticaret ve Sanayi Odası ile Keşan Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi’ni ziyaret etti. Keşan’ın daha iyi yönetilmesi için ortak akılla hareket edeceğini dile getiren Sarıkeçe, sıkılmadık el bırakmayacağını ve yeni Keşan’ı tüm kurumlarla ve halkla birlikte yöneteceklerini dile söyledi.

Sarıkeçe ve adaylar ayrıca CHP ve AK Parti’nin seçim bürolarını da ziyaret ederek başarılar diledi.