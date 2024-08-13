Efes Selçuk Belediyesi’nin düzenlediği Zafer Turnuvası ile Efes Selçuklu sporsever gençler bir araya geliyor. 27 Ağustos Salı günü düzenlenecek olan Zafer Turnuvası kapsamında Pamucak Sosyal Tesislerinde plaj voleybolu turnuvası, Eftal Doğru Spor Tesislerinde ise 3 x3 basketbol turnuvası Efes Selçuklu sporseverleri bekliyor.

İZMİR (İGFA) - Zafer Turnuvası’na katılım için son başvuru tarihi 26 Ağustos.

Efes Selçuklu çocukların sporla iç içe olmaları için çalışan Efes Selçuk Belediyesi 30 Ağustos Zafer Bayramı öncesinde iki önemli turnuva düzenliyor. Düzenlenecek basketbol ve plaj voleybolu turnuvası ile Efes Selçuk önemli bir spor etkinliğine daha ev sahipliği yapacak.

Plaj Voleybolu için Yıldızlar Kategorisinde 2010- 2012, Gençler Kategorisinde 2004- 2009, Büyükler 1994- 2003

3x3 Basketbol Turnuvası için Yıldızlar Kategorisinde 2010- 2012, Gençler Kategorisinden 2007- 2009, Büyükler Kategorisinde 2000- 2004 yılları arasında doğan çocuklar ve gençler yer alacak.

Zafer Turnuvası’na katılmak isteyen sporseverler 12 – 26 Ağustos tarihleri arasında Efes Selçuk Belediyesi Tören Alanı ve Spor Birimi’ne başvuru yapabilecekler.

Zafer Turnuvası ile ilgili detaylı bilgi için 0232-892 69 25 / 172 nolu telefon üzerinden bilgi alınabilecek.