Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Yüzyılı vizyonuyla yakılan ateşin Türkiye'yi dünyada hak ettiği yere çıkarmasıyla amacına ulaşacağını söyledi.dedi.ÇANAKKALE (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şehitler Abidesi'nde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. Yıl Dönümü Töreni'ne katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çanakkale Deniz Zaferi'mizin 109'uncu sene-i devriyesinde bir kez daha aziz şehitlerimizin manevi huzurunda olduklarını belirterek, "Dünya tarihinde eşine nadir rastlanır bir destanla Çanakkale'yi geçilmez kılan kahramanlarımızı rahmetle, şükranla yad ediyoruz. Gazi Mustafa Kemal başta olmak üzere bu kahraman orduya önderlik etme şerefine nail olan komutanlarımızı saygıyla anıyoruz" dedi.

Bin yıllık vatanımız Anadolu'nun müdafaası için ülkemizin ve gönül coğrafyamızın dört bir yanından gelerek gözlerini kırpmadan canlarını veren yiğitlerin her bir ferdine Allah'tan rahmet dleyen Erdoğan ,"Bugün de vatan topraklarında, sınırlarımızda ve sınırlarımız ötesinde ülkemizin güvenliği, milletimizin huzuru, devletimizin bekası için gece gündüz faaliyet halinde olan askerlerimize mevladan kolaylıklar diliyoruz" dedi.

2023 hedefleriyle Türkiye Yüzyılı vizyonuyla yaktığımız ateş inşallah ülkemizi dünyada hak ettiği yere çıkarmamızla gayesine ulaşacağının altını çizen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Üstelik biz Çanakkale Zaferi'ni ve ardından gelen başarıları tarihimizin en büyük yokluklarını, kuşatmalarını, ihanetlerini yaşadığımız bir dönemde elde ettik" değerlendirmesinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının ardından Kur'an-ı Kerim Tilaveti ile dua edildi. Daha sonra Şehitlik Defteri'ni imzalayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehitliklere karanfil bıraktı.