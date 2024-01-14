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Zafer Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Ümit Özdağ’ın katılımıyla İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile ilçe belediye başkan adayları kamuoyuna tanıtıldı.İSTANBUL (İGFA) - Prof. Dr. Ümit Özdağ'ın Genel Başkanlığı'ndaki Zafer Partisi'nde İstanbul Büyükşehir ve ilçe belediyelerinin başkan adayları toplantısında, İstanbul'un artık birbirinden çok farklı olmayan iki zihniyet arasında sıkışmaya mahkum olmadığının altı çizildi.

"Bu iki zihniyette İstanbul’da şimdiye kadar onlarca yıldan beri aynı müteahhitlerle çalıştılar" diyen Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, "Bu iki zihniyette İstanbulluların değil müteahhitlerin çıkarlarını savundular. Bu iki zihniyet de İstanbul’u aynı çıkar gruplarına peşkeş çektiler, İstanbul’un kaynaklarını sömürdüler. İstanbulluları deprem karşısında savunmasız bıraktılarŞimdi gerçek farkı yaratmak için Türkiye’de ve İstanbul’da Zafer zamanı diyoruz" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Azmi Karamahmutoğlu'nun elini kaldıran Genel Başkanı Ümit Özdağ, AK Parti adayı Murat Kurum'a da göndermede bulunarak, "Kentsel dönüşüm” diyor. Hangi kentsel dönüşüm? Şu rezerv alan yasası dediğiniz Türklerin elinde kalan son pahalı, kıymetli arazileri ele geçirmek için yasa ile yapacağınız kentsel dönüşüm mü? Son 5 seneyi nöbetçi cumhurbaşkanı adayı olarak geçiren Ekrem İmamoğlu, Türkiye’nin sorunlarını çözmek CHP’ye eş genel başkanlık yamaktan İstanbul’un hiçbir sorunu ile ilgilenemedi. İlgilenmeye de niyetinin olmadığını görüyoruz" diye konuştu.

Öte yandan Zafer Partisi'nin İstanbul'daki ilçe belediye başkan adayları ise şöyle:

Adalar Belediye Başkan Adayı Hüseyin Avni Borluk,

Kadıköy Belediye Başkan Aday Tuğrul Kihtir,

Maltepe Belediye Başkan Adayı Sibel Zeren,

Tuzla Belediye Başkan Adayı Akın Gürkan,

Ümraniye Belediye Başkan Adayı Jülide Sarıkaya Kurtoğlu,

Bayrampaşa Belediye Başkan Adayı Tarkan Güler,

Beyoğlu Belediye Başkan Adayı Selim Aydın Gümüşdal,

Pendik Belediye Başkan Adayı Kürşat Dağ,

Avcılar Belediye Başkan Adayı Umut Basmacı,

Bahçelievler Belediye Başkan Adayı Ulaş Öztürk,

Bakırköy Belediye Başkan Adayı Türker Tolga Topaloğlu,

Beylikdüzü Belediye Başkan Adayı Özcan Aksu,

Büyükçekmece Belediye Başkan Adayı Yaşar Öztürk,

Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Emre Met.

Diğer ilçe adaylarının ise önümüzdeki haftalarda açıklanacağı kaydedildi.