Rahmi M. Koç Müzesi, 109 yıl önce tüm dünyaya “Çanakkale geçilmez” dedirten destansı zaferin kahramanı Atatürk ile şehit ve gazileri andı.İSTANBUL (İGFA) - Türkiye’nin ulaşım, endüstri ve iletişim tarihindeki gelişmeleri yansıtan ilk ve tek sanayi müzesi Rahmi M. Koç Müzesi,18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi’nin 109’uncu yıldönümünü “Büyük Bir Deniz Zaferinin Kahramanları” başlıklı panelle kutladı.

Koç Üniversitesi Denizcilik Forumu (KÜDENFOR) ve İstanbul Rahmi M. Koç Müzesi iş birliğinde düzenlenen panel, müzenin konferans salonunda saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı.

Rahmi M. Koç Müzesi Genel Müdürü Mine Sofuoğlu’nun açış konuşmasının ardından KÜDENFOR Kurucu Direktörü Cem Gürdeniz “Çanakkale Deniz Zaferi” başlıklı bir sunum yaptı. Gürdeniz moderatörlüğündeki panelde, Emekli Deniz Kurmay Albay Bora Serdar, müzede sergilenen ve Birinci Dünya Savaşı’nda Çanakkale Boğazı savunmasında “Selanik Mayın Gemisi” olarak büyük katkılar sağlayan Gonca Buharlı Gemisi’nin yaşam öyküsünü anlattı. Serdar’ın ardından Prof. Dr. Murat Karataş, “18 Mart 1915 Günü Yaşananlar ve 19. Tümen Komutanı Yarbay Mustafa Kemal’’ başlıklı sunum yaptı. Araştırma Görevlisi Buğra Terzi ise “Fiat Zero Aracının Albay Mustafa Kemal’e Tahsis Edildiği Dönemde Anafartalar Cephesi” başlıklı sunumu ile katılımcılara seslendi.

Panel kapsamında, Müze Genel Müdürü Mine Sofuoğlu’na Gonca’nın 18 Mart Zaferi’ne katkıları nedeniyle onur plaketi takdim edildi. Gonca’nın bağlı bulunduğu rıhtımda gerçekleşen törende ayrıca TOFAŞ tarafından Rahmi M. Koç Müzesi’ne armağan edilen, Anafartalar Grup Komutanı Albay Mustafa Kemal’in cephede kullandığı otomobil ile aynı model olan Fiat Zero da yer aldı. Model Zero, İtalya’nın Torino şehrinden getirtilerek geçen yıl 18 Mart günü müzede sergilenmeye başlamıştı.