Kamu Görevlileri Hakem Kurulu'nun 4. toplantısından sonuç çıkmadı. Kurul, milyonları ilgilendiren 2024-2025 zam oranlarını bugün gerçekleştireceği son toplantı ile netleştirecek.ANKARA (İGFA) - 7. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi görüşmelerinde Kamu İşveren Heyeti ile zam konusunda anlaşma sağlanamaması üzerine, yetkili konfederasyon Memur-Sen'in başvurusuyla 26 Ağustos'ta çalışmalarına başlayan kurul önceki gün 4'üncü kez bir araya geldi.

Sayıştay Başkanı Metin Yener başkanlığında başlayan toplantı, yaklaşık 8 saat sürmüştü.

Mali hakları görüşmek üzere bugün saat 10.00'da son kez toplanacak kurul, bu toplantıda, memur maaşları ile memur emeklisi aylıklarına 2024 ve 2025'te yapılacak zam oranını kararlaştıracak.

Kurulun verdiği karar kesin olacak ve itiraz edilemeyecek.

Hatırlanacağı gibi Kamu İşveren Heyeti, 17 Ağustos'ta ise teklifini 2024'ün ilk altı ayında yüzde 15, ikinci altı ayında yüzde 10, 2025'in ilk altı ayında yüzde 6 ve ikinci altı ayında yüzde 5 şeklinde revize etmişti.